Evropská média píší o nečekané prohře ANO a jeho mizivé šanci na vládu

Brusel/Bratislava/Berlín - Hnutí ANO a premiér Andrej Babiš utrpěli nečekanou porážku a jejich šance, že budou sestavovat příští českou vládu, jsou mizivé, píší média ve Francii, Británii nebo v Belgii. Evropský tisk si také všímá konce sociální demokracie a komunistů v české Poslanecké sněmovně, v obou případech po desetiletích.

"Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše podle všeho utrpělo v českých volbách překvapivou porážku, což vrhá stín na jeho politickou budoucnost. Komunistům a sociálním demokratům, kteří byli součástí Babišovy koaliční vlády, se navíc nepodařilo překonat pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu," napsal bruselský server Politico. Výsledek koalice Pirátů a Starostů popisuje Politico jako "velké zklamání".

Podle francouzského deníku Le Monde čelí Babišovo hnutí úspěchu opozice a nemělo by být schopné sestavit vládu. Ke zvratu by mohlo dojít jen v případě, že by některá z dosud opozičních stran udělala "pochybné povolební ujednání" a uvolila se spolupracovat s ANO, píše deník. "(Babiš) vyzkoušel úplně všechno, od kampaně proti Bruselu po přátelství s Viktorem Orbánem, ale stejně mu to nepomohlo," konstatuje Le Monde.

Podle Le Mondu se po těchto volbách Česká republika opět přikloní k Evropské unii, přesto ale není nic dáno a připomíná, že možný budoucí premiér Petr Fiala odmítá euro. Koaliční partneři také budou muset pracně hledat názorovou shodu na svatby homosexuálů nebo legalizaci konopí, které prosazují Piráti, připomíná deník.

"Tento víkend patří koalici Spolu. (...) Pro Andreje Babiše ale ještě hra nekončí," píše ve své analýze pražský zpravodaj BBC Rob Cameron a připomíná, že budoucího premiéra jmenuje prezident Miloš Zeman, který již dříve avizoval, že nebude brát v potaz výsledky koalic, ale jen jednotlivých stran.

Britský list The Guardian výsledek českých voleb popsal jako "konec postkomunistické éry" a "velmi symbolický odchod komunistů do věčných lovišť". Andrej Babiš má podle něj jen mizivé šance na sestavení další vlády a připomíná rozpor mezi jeho předvolebními prohlášeními o finanční průhlednosti a potírání korupce a na druhé straně necelý týden starým odhalením vlastnictví rozsáhlých majetků v jižní Francii prostřednictvím anonymních firem. Nad celými volbami navíc podle listu leží stín pochybností o zdravotním stavu prezidenta.

Opozice v Česku vyhrála volby a může sestavit vládu, píší slovenská média

Opozice v Česku vyhrála volby a může sestavit vládu, Českou republiku patrně čeká politická změna. V reakci na výsledky hlasování českých voličů, podle kterých většinu ve Sněmovně budou mít koalice Spolu a Pirátů se Starosty, to napsala slovenská média.

"Zdálo se, že Andreji Babišovi vyjde těžký pokus o obrat, ale nestačí to, aby zůstal v čele české vlády. Ještě před půl rokem vypadalo být nepravděpodobné, že bude alespoň soupeřit o vítězství, ale dva opoziční bloky jsou na dobré cestě vytvořit příští vládu," uvedl list Pravda.

Podle listu Denník N má Česko za sebou dramatické volby do Sněmovny, které těsně vyhrála koalice Spolu před Babišovým hnutím ANO. "Pro setrvání Andreje Babiše na postu premiéra byl ovšem možná ještě důležitější fakt, že ani jedna ze stran KSČM, ČSSD a hnutí Přísaha nakonec nezískala pět procent pro vstup do parlamentu," napsal list. Dodal, že rodák z Bratislavy Babiš pravděpodobně končí ve funkci předsedy české vlády.

Deník Sme soudí, že byť si Česko změnu nezvolilo, má ji. "Klíčové je složení parlamentu, a to hovoří o změně. Tak to bývá, někdy jsou klíčové právě hlasy pro strany, které propadly. Stále ovšem platí, že většina českých voličů naskakuje na populistické vlny," napsal list Sme. Doplnil, že Česko má šanci, že místo populisty bude v čele vlády profesor, bývalý univerzitní rektor, lídr koalice Spolu Petr Fiala, který váží slova.

Německá média hodnotí výsledek českých voleb jako překvapení

Jako překvapení hodnotí německá média výsledek českých voleb, po kterých budou mít v parlamentu většinu dvě koalice dosud opozičních stran. Podle zpravodajské relace Tagesschau veřejnoprávní televize ARD se ale nynější premiér a šéf hnutí ANO Babiš, který skončil těsně druhý, bude moci opřít o prezidenta Miloše Zemana. Na význam prezidenta v povolebním vyjednávání upozornila i agentura DPA.

List Süddeutsche Zeitung o výsledku voleb napsal, že podle aktuálních čísel Babišovo ANO už není největší politickou silou v zemi.

"České volby přinesly překvapení, šéf vlády Babiš přišel na úkor opozice o většinu," informovala o dění v Česku německá mediální skupina RND. "Až do poslední chvíle to pro stranu premiéra Andreje Babiše bylo napínavé klání s těsným výsledkem," uvedla RND. Ta také citovala prohlášení předsedy ODS Petra Fialy o tom, že nastává změna. Fialova strana je součástí vítězné koalice Spolu tvořené občanskými demokraty, lidovci a TOP 09.

RND čtenářům rovněž připomněla, že Babiše těsně před volbami dostihla aféra staršího nákupu nemovitostí v jižní Francii přes offshorové firmy.

I když budou mít Spolu a druhá koalice tvořená Piráty a hnutím Starostové a nezávislí (STAN) v parlamentu většinu, hrozí podle RND patová situace. "Prezident Miloš Zeman v minulosti vícekrát zdůraznil, že sestavením vlády pověří nikoli koalici, ale nejsilnější stranu. A to bude v každém případě Babišovo populistické hnutí ANO, protože Spolu tvoří tři strany," uvedla skupina.

Také DPA poznamenala, že prezident se nijak netají svou podporou Babišovi, který tak může od Zemana čekat pověření, aby sestavil vládu. "Na prezidentovi záleží mnohé," uvedla relace Tagesschau.

I Tagesschau vnímá výsledek jako překvapení, neboť Babiš byl do poslední chvíle favoritem průzkumů. V této souvislosti relace poukázala na možný vliv aféry Pandora Papers, která mimo jiné odkryla Babišovy neprůhledné nákupy nemovitostí přes offshorové společnosti. Na stejný skandál upozornil i deník Die Welt.

Polská média o Babišově porážce "v cílové rovince" českých voleb

Jako překvapivou porážku českého premiéra Babiše komentují výsledky voleb do Poslanecké sněmovny polská média. Upozorňují však, že ještě bude záležet na Babišově spojenci, prezidentu Miloši Zemanovi, kdo bude sestavovat vládu.

"Změna vítěze v cílové rovince," uvedla zpravodajská televize TVN 24. Zdůraznila, že dosavadní opoziční strany dokázaly předstihnout hnutí premiéra Andreje Babiše, které zpočátku v hlasování vedlo, a získaly v sněmovně většinu. "Na výsledcích hlasování záleží, jaká vláda v Česku vznikne. Největší šance na vytvoření kabinetu mají koalice Spolu a Pirátů a STAN," uvedla stanice na webu. "Výsledky svědčí o historické porážce komunistů v Čechách. KSČM poprvé od roku 1989 nebude mít v parlamentu své poslance. Výsledky jsou nelítostné i pro sociální demokracii. Strana, která se se dosud podílela na vládě, skončí mimo parlament," poznamenala TVN. Upozornila také, že Česko je jediným státem v Evropské unii, ve kterém se konají dvoudenní volby - a tímto způsobem je volen parlament, prezident, místní samosprávy i čeští europoslanci. "Babišovo hnutí ANO o vlásek prohrává se středopravou koalicí Spolu," píše opoziční list Gazeta Wyborcza a dodává, že premiérova strana by ani v případě těsného vítězství nebyla s to vytvořit vládu. Babišovu porážku podle deníku Češi slavili přiťukáváním si půllitry piva v pražských hospodách - právě voliči z Prahy, kde se hlasy počítají nejdéle, zpečetili Babišovu porážku: v metropoli Babišovo ANO skončilo až jako třetí. Premiér tak podle deníku utrpěl citelnou porážku. Nejenže nebude s to sám vládnout, ale nevytvoří ani koalici se SPD Tomia Okamury, zatímco koalice Spolu s Piráty bude disponovat stabilní většinou, možná až 109 mandátů. "Ale to, kdo bude vládnout Česku, bude záležet na prezidentu Miloši Zemanovi. Teoreticky by měl úkol sestavit vládu svěřit vítěznému uskupení. Není ale jisté, jaké rozhodnutí přijme tento dlouholetý spojenec Andreje Babiše," zdůraznila Gazeta Wyborcza, která v jiném příspěvku upozornila, že v těchto volbách je v sázce "nejen Babišova politická budoucnost, ale i osobní svoboda". "Předběžné výsledky voleb v Česku nebudí optimismus, pokud jde o rychlé a snadné vyřešení sporu o Turów. Češi teď budou mít jiné problémy a kromě toho polský důl pro ně není věcí na titulní strany novin," napsal server Money.pl v komentáři k výsledkům voleb, ve kterých "pravice o vlásek" předstihla Babišovu stranu ANO. "Polsko spoléhalo na rychlé urovnání sporu, Ale ukázalo se, že polské naděje, že volby v Čechách něco změní ve věci Turówa, byly plané. Češi budou teď pohlceni tvořením stabilní většiny v parlamentu," dodal portál. Hnutí ANO premiéra Babiše, které v průzkumech bylo tipováno za favorita, prohrálo minimálně, upozornil portál Forsal.pl a připomněl Babišova slova z kampaně, že si neumí představit odchod do opozice. "Není zcela jasné, jakou roli nachystá premiérovi Babišovi prezident Miloš Zeman, který sliboval, že sestavením vlády pověří vůdce nejsilnější strany, čímž vyloučil koalice a ukázal na Babiše. Není však jasné, zda Babiš po nedělní schůzce opustí sídlo nemocného prezidenta s pověřením sestavit novou vládu," upozornil a dodal, že podle představitelů obou vítězných koalic by šéf státu měl respektovat výsledek voleb. Server současně připomněl, že čtvrtou stranou, která bude mít své poslance ve sněmovně, je protievropská SPD. Pro jejího vůdce Tomia Okamuru je to důležité potvrzení, že jeho uskupení se stalo standardní politickou stranou a její program přestal být označován za krajní.