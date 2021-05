Evropská komise vyměřila za kartel pokutu 371 mil. eur skupině bank

Brusel - Evropská komise (EK) vyměřila pokutu 371 milionů eur (9,5 miliardy Kč) skupině investičních bank, a to za kartel při obchodování s dluhopisy evropských vlád. Kartelu se účastnily Bank of America, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland (RBS), UBS, UniCredit a WestLB. RBS se mezitím přejmenovala a nyní používá název NatWest. Pokutu ale dostaly pouze banky Nomura, UBS a UniCredit, uvedla dnes komise. UniCredit se hodlá proti pokutě odvolat, UBS odvolání zvažuje.

"Dobře fungující trh dluhopisů evropských vlád je důležitý jak pro členské země eurozóny, které tyto obligace vydávají k vytváření likvidity, tak pro investory, kteří je nakupují a obchodují s nimi," uvedla místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. "Naše rozhodnutí proti Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit a WestLB dává jasnou zprávu, že komise nebude tolerovat žádné chování založené na tajné spolupráci."

Banka NatWest se pokutě vyhnula, protože komisi na existenci kartelu upozornila. Jinak jí hrozila pokuta 260 milionů eur. Bank of America a Natixis pokutu nedostanou, protože jejich účast v kartelu již nelze trestat. Portigon, což je právní a ekonomický nástupce banky WestLB, dostal nulovou pokutu. Za poslední finanční rok totiž neměl žádný čistý obrat a právě uplynulý rok byl pro výpočet pokuty rozhodující.

"Je nepřijatelné, aby uprostřed finanční krize, kdy bylo nutné řadu finančních institucí zachraňovat penězi z veřejných zdrojů, tyto investiční banky uzavíraly na tomto trhu tajné dohody na úkor členských zemí EU," dodala Vestagerová.

Jde zatím o poslední pokutu, která směřuje na finanční sektor za účast v kartelu na devizových trzích, v kartelu na trhu úrokových sazeb Euribor a Libor, anebo v kartelu na trzích dluhopisů.

"Naše skupina proti tomuto rozhodnutí důrazně protestuje a trvá na tom, že uvedený nález nedokazuje žádné provinění ze strany UniCredit," reagovala italská banka, která působí i v České republice. "UniCredit se proti rozhodnutí odvolá k evropským soudům," dodala podle agentury Reuters banka. Největší švýcarská banka UBS pak upozornila, že pokud by musela pokutu zaplatit, její výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí by to ovlivnilo maximálně do částky 100 milionů dolarů. Nicméně zváží odvolání.

Komise uvedla, že kartel fungoval v letech 2007 až 2011, tedy po celou dobu globální finanční krize. Obchodníci bank se vzájemně informovali o svých cenách a objemech obchodů před aukcemi dluhopisů. Komunikovali přes chatroomy na terminálech Bloomberg a ovlivňovali jak primární, tak sekundární trh.