Evropská komise podnikne kroky vůči maďarskému zákonu proti LGBT

Brusel - Evropská komise podnikne kroky vůči maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoliv materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Oznámila to předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle které jde právní norma proti všem základním hodnotám Evropské unie.

"Maďarský zákon je ostuda," cituje Leyenovou prohlášení na stránkách Evropské komise.

"Vydala jsem pokyny zodpovědným komisařům, aby maďarským úřadům napsali dopis vyjadřující naše právní obavy předtím, než zákon vstoupí v platnost," uvedla předsedkyně s tím, že EU nehodlá u principů jako jsou lidská důstojnost, rovnost a respektování lidských práv přistoupit na kompromis.

"Už dříve jsem řekla, že věřím v Evropskou unii, kde máte svobodu být kýmkoliv a milovat kohokoliv. Věřím v Evropu, která přijímá rozmanitost," uvedla Leyenová s tím, že "využije veškerých pravomocí, které Komise má, aby se ujistila, že práva všech obyvatel EU jsou zaručena".

Evropskou komisi v úterý vyzvalo 14 států, aby vůči maďarskému zákonu zasáhla. Vznik společné deklarace iniciovala Belgie, podpis připojily také západoevropské, severoevropské či pobaltské země. Česko mezi nimi není.

Kontroverzní zákon schválili maďarští poslanci 15. června a očekává se, že ji brzy podepíše maďarský prezident a blízký spojenec premiéra Viktora Orbána János Áder.

Právní norma je novelou zákona, který postihuje pedofilii. Obsahuje také dodatky, které zakazují zobrazení jakékoli jiné sexuální orientace než té heterosexuální a změny pohlaví ve školních vzdělávacích programech, ale i ve filmech a reklamách cílených na osoby do 18 let. Podle vlády je cílem zákazu "zdravý tělesný a duševní vývoj dětí".

Maďarští i zahraniční aktivisté a lidskoprávní skupiny zákon odsoudili jako diskriminační vůči komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).