Evropa se vzpamatovávala z tragických bouřek, v Maďarsku padl teplotní rekord

Berlín - Evropa se dnes vzpamatovávala z tragicky bouřlivého čtvrtka, kdy kvůli bouřím a silnému větru zemřelo nejméně 13 lidí. Některé země rozmary počasí nicméně stále trápí. Varování před bouřemi i dnes platilo na jihu Německa, naopak na Korsice, kde ve čtvrtek zahynulo pět osob, už bylo zrušeno. Na mnoha evropských řekách, včetně veletoků jako Rýn a Dunaj, kvůli suchu naopak komplikuje lodní dopravu stále extrémně nízká hladina vody. V Maďarsku dnes padl absolutní teplotní rekord, když rtuť teploměru ve městě Baja na jihu země vyšplhala na 39,6 stupně Celsia, oznámila podle agentury MTI národní meteorologická služba OMSZ.

V Maďarsku byl dnes kromě absolutního rekordu vytvořen i nový rekord pro hlavní město Budapešť. V metropoli na Dunaji naměřili 38,2 stupně v obvodě Újpest na severu města. I v Maďarsku se však má v nejbližších hodinách ochladit s příchodem studené fronty, kterou budou doprovázet bouře, přeháňky a nárazový vítr od západu.

Pro jih Bavorska a části jihozápadní spolkové země Bádensko-Württembersko vydala německá meteorologická služba varování před následky extrémního trvalého deště. V podhůří Alp platí do sobotního rána varování před extrémně vydatným vytrvalým deštěm s až 140 litry srážek na metr čtvereční. V rozsáhlých částech Bavorska i v nejkrajnějším jihozápadě Bádenska-Württemberska je podle DWD možných 50 až 80 litrů na metr čtvereční. Důsledkem mohou být zaplavené sklepy a ulice, rozvodněné potoky a řeky i půdní sesuvy. Obyvatelé byli vyzváni, aby zavřeli okna a dveře.

Po týdnech sucha a místy závažných lesních požárů předpověděla DWD i na dnešek místy silné bouřky se silným deštěm na východě a severovýchodě Německa. Místy jsou dokonce možné i kroupy, ještě dnes mají od západu přijít další bouřkové mraky.

Německo nadále sleduje stále klesající hladinu Rýna. Ta už je tak nízko, že některé lodě nemohou po řece plout ani prázdné, ačkoli dlouho očekávaný déšť podle agentury AP začal přinášet úlevu na problematických místech jedné z hlavních německých obchodních cest.

V Srbsku nejhorší sucho za několik let způsobilo pokles hladiny Dunaje na jednu z nejnižších úrovní za posledních téměř 100 let. Nad hladinou se tak objevily trosky více než dvou desítek německých válečných lodí potopených za 2. světové války poblíž říčního přístavu Prahovo. Na mnohých z těchto plavidel jsou stále tuny munice a výbušnin, které představují nebezpečí pro lodní dopravu.

V Rakousku, kde bouřky ve čtvrtek ve velkém vyvracely stromy a zabily tak pět lidí, byla i dnes na jihu země přerušena některá železniční spojení. Ve čtvrtek byla železniční doprava v oblasti zcela ochromena kvůli přerušení dodávek proudu. Jenom ve Štýrsku bylo poškozeno 2000 trafostanic a desetitisíce domácností byly bez proudu. Odstraňování následků bouře může trvat dny, ne-li i týdny, řekl televizi ORF mluvčí společnosti Energie Steiermark.

Dnes večer se při bouřkách vyskytly záplavy na západě Rakouska. Ve spolkové zemi Vorarlbersko se ocitly pod vodou silnice v blízkosti města Bregenz u Bodamského jezera. Televize ORF informovala, že už v noci na dnešek hasiči v regionu častěji vyjížděli mimo jiné kvůli zaplaveným sklepům. Zasaženy byly i některé vlakové spoje.

Na severu Itálie a v částech střední Itálie v bouřkách s větrem o rychlosti přes 100 kilometrů za hodinu utrpělo několik lidí zranění. "Bohužel to ještě není za námi," řekl dnes deníku La Stampa šéf italské civilní ochrany Luigi D'Angelo. Důvodem prudkých průtrží mračen je studený vzduch ze severní Evropy, který se ve Středomoří střetává s teplým vzduchem, vysvětlil v deníku Corriere della Sera klimatolog Antonio Navarra.

Podle agentury DPA se nyní Itálie jeví jako rozdělená vedví: zatímco sever a části středu jsou postiženy bouřkami a silný deštěm, na jihu Apeninského poloostrova a na italských ostrovech nadále zuří četné požáry lesů a vegetace.

Ve východošpanělské provincii Valencia stále není pod kontrolou jeden z letošních nejrozsáhlejších požárů ve Španělsku. Pátý den bylo v boji proti němu nasazeno 35 letadel, uvedly dnes úřady. Požár už spálil více než 19.000 hektarů lesního porostu. Déšť ve čtvrtek vyvolal naděje, že se plameny podaří dostat pod kontrolu, ale silný vítr učinil oheň "velmi agresivním", uvedla valencijská regionální vláda.

Do začátku srpna se ve Španělsku rozhořelo 43 velkých lesních požárů, tedy zhruba čtyřikrát více než je průměr předchozích let. V sousedním Portugalsku dnes vyhlásila třídenní stav nouze s platností od neděle. I Portugalsko čelí suchu a požárům a opatření vlády má úřadům zajistit zvláštní dočasné pravomoce, jako například vyhlásit zákaz vstupu do zalesněných oblastí. Meteorologové předpovídají, že od neděle mohou teploty v portugalském vnitrozemí šplhat až nad 40 stupňů, a země se tak připravuje na třetí vlnu veder tohoto léta.

Portugalský ministr vnitra José Luís Carneiro řekl, že ozbrojené síly v horkých dnech zajistí mimořádné lesní hlídky. Úřad civilní ochrany dostane podle ministra dodatečné finance, aby mohl zapojit dalších 500 hasičů.

Ve Francii dnes meteorologové odvolali varování před prudkými bouřemi na ostrově Korsika, kde se ještě ve čtvrtek prohnal vítr o síle hurikánu provázený deštěm; živel si vyžádal pět lidských životů.