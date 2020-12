Evropa překročila půl milionu zemřelých s covidem, píše Reuters

Berlín - Podle výpočtů agentury Reuters dnes Evropa překonala hranici 500.000 zemřelých s covidem-19. Prvních 250.000 evropských obětí koronaviru zemřelo za osm měsíců, další čtvrt milion lidí s covidem-19 zemřel za pouhých 60 dní. V Německu za poslední den přibylo 19.528 lidí nakažených koronavirem, informuje Institut Roberta Kocha (RKI).

Počet nových případů covidu-19 v Evropě opět stoupá, v Irsku v posledních dnech o deset procent denně, od 24. prosince země uzavře bary a restaurace. Británie je kvůli mutaci koronaviru odstřižená od zbytku světa. Počet nových případů po víkendovém poklesu opět stoupl také v Itálii, píše agentura Reuters.

Británie, kde žije 66 milionů obyvatel, za poslední den ohlásila rekordní počet nově nakažených, 36.804 lidí. S pozitivním testem na covid-19 za poslední den v Británii zemřelo 691 lidí. Oba údaje ve srovnání s pondělím výrazně stouply, tehdy bylo 33.364 nových případů a 215 úmrtí. Nová mutace koronaviru, která se vyskytuje zejména v Británii, je o 70 procent nakažlivější, uvádí agentura Reuters. Zhruba padesát zemí kvůli tomu zrušilo dopravní spojení s Británií.

Irsko pro svých 4,3 milionu obyvatel od 24. prosince po necelém měsíci opět uzavře restaurace, bary a některé obchody. Na rozdíl od října a listopadu zůstanou tentokrát obchodní centra otevřená, ale měla by omezit vánoční slevy. Otevřené jsou i tělocvičny a školy. Hotely smí sloužit jen pro služební cesty. Nová omezení budou platit nejméně do 12. ledna.

Podle irského premiéra Micheála Martina není jisté, že se do Irska ze sousední Británie nedostala nová mutace koronaviru, a tak je bezpečnější předpokládat, že se tak stalo, píše Reuters. Irsko doposud patřilo k méně zasaženým evropským zemím, ovšem v posledních dnech počet nových případů stoupá o deset procent denně. Celkem se v Irsku nakazilo koronavirem 80.267 lidí a 2158 jich s covidem zemřelo.

Počet nových případů v Itálii dnes po víkendovém poklesu opět stoupl, pozitivní testy mělo za posledních 24 hodin více než 13.000 lidí, o den dříve to bylo necelých 11.000. Denní bilance úmrtí dnes stoupla na 628, v pondělí úřady hlásily 415 mrtvých.

Šedesátimilionová Itálie má z evropských zemí vůbec nejvíce obětí koronavirové nákazy, už skoro 70.000. Virem SARS-CoV-2 se od začátku pandemie nakazily téměř dva miliony lidí. Vláda minulý týden rozhodla o zpřísnění restrikcí přes Vánoce a Nový rok, kdy všechny regiony dočasně přejdou do červené zóny s nejvyšší mírou rizika, což znamená mimo jiné uzavření restaurací nebo omezení pohybu.

V Turecku za poslední den přibylo přes 19.000 nových případů nákazy, celkem už infekci prodělaly více než dva miliony lidí. Úmrtí má země s 82 miliony obyvatel přes 19.000, z toho 251 za uplynulých 24 hodin.

Ve Francii s 67 miliony obyvatel přibylo za poslední den 11.795 nových případů koronaviru, což je sice dvojnásobek pondělních čísel, ale výsledek srovnatelný s minulým úterkem. Za poslední den ve Francii zemřelo 802 lidí s covidem-19, v nemocnicích je 24.964 pacientů s pozitivním testem, z toho 2728 na jednotkách intenzivní péče.

V Německu za pondělí přibylo asi 19.530 lidí s koronavirem

V Německu za poslední den přibylo 19.528 lidí nakažených koronavirem, informuje Institut Roberta Kocha (RKI). Minulé úterý v zemi evidovali přes 14.430 nových případů. Za posledních 24 hodin zemřelo 731 pacientů s koronavirem, celkový počet zemřelých vystoupal na 27.006. Šéf RKI varoval, že epidemická situace v zemi se zhoršuje a občany vyzval k zodpovědnému chování během vánočních svátků.

V pátek a sobotu Německo ohlásilo více než 30.000 nových případů nákazy.

Hygienici v celoněmeckém průměru evidují asi 198 nových případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dnů. Zdaleka nejhorší je situace v Sasku, které sousedí s Českem, kde toto číslo činí asi 427, dále pak v Durynsku (299) a Bavorsku (216), jež má také společnou hranici s ČR.

V Německu se od začátku současné pandemie nakazilo více než 1,53 milionu lidí. Reprodukční číslo je nyní 0,98, což znamená, že sto nakažených infekci předá dalším 98 lidem.

V Německu platí nejméně do 10. ledna celostátní uzávěra. Zavřít musely všechny obchody kromě těch, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy a na veřejných místech je zakázán prodej alkoholu. Vláda zpřísnila karanténní režim poté, co částečný "lockdown" zavedený v listopadu nepřinesl kýžený efekt.

Podle šéfa RKI Lothara Wielera se situace dále zhoršuje. Vyzval proto občany, aby se chovali zodpovědně, necestovali a vánoční svátky pokud možno oslavili jen v nejužším kruhu. "Máme před sebou několik skutečně těžkých týdnů. Neměli bychom si je ztěžovat," řekl podle agentury DPA Wieler.

Podle něj nemůže mít v krátkodobém časovém horizontu pozitivní efekt ani koronavirová vakcína od firem Pfizer a BioNTech. Německo by jí do konce roku mělo obdržet 1,3 milionu dávek a 27. prosince plánuje zahájit očkování obyvatelstva. Podle ministra zdravotnictví Jense Spahna by mělo být od ledna očkováno týdně asi 670.000 lidí.

Kvůli novému a nakažlivějšímu kmeni koronaviru, který byl zaznamenán v Británii, omezilo Německo až do 6. ledna přepravu cestujících ze Spojeného království a Jihoafrické republiky. Spahn označil krok za "preventivní opatření" do doby, něž bude o mutaci více informací. Podle dnešního vyjádření šéfa BioNTechu Ugura Şahina je "velice pravděpodobné", že její vakcína vyvinutá společně s firmou Pfizer bude účinná i proti této variantě koronaviru.