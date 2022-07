Evropa po šesti letech překonala Asii a je největším odběratelem ropy z USA

New York - Evropa po šesti letech překonala Asii a stala se největším odběratelem americké ropy. Od ledna do května letošního roku odebrala v průměru 213,1 milionu barelů ropy, zatímco Asie 191,1 milionu barelů. Vyplývá to z nejnovějších statistických údajů, na které upozornila agentura Bloomberg. Naposledy byl dovoz americké ropy do Asie nižší než do Evropy v roce 2016, kdy Spojené státy zrušily zákaz vývozu.

Posun v obchodu s ropou zdůrazňuje, jak významně invaze ruských vojsk na Ukrajinu přesměrovala dodávky energií. Ve snaze přerušit financování "Putinovy války" uvalily Spojené státy a další země sankce na ruskou ropu. Výsledkem toho je, že více evropských zemí začalo dovážet ropu z USA, zatímco Rusko nabízí svoji ropu s výraznou slevou zemím, jako je Indie a Čína, které žádné zákazy nezavedly.

Vzhledem k tomu, že Evropa se snaží snížit závislost na ruských energiích a přeorientovat se na takzvanou sladší ropu, která má nahradit ropu z Ruska, je pravděpodobné, že dosavadní trend v obchodování s ropou vydrží, uvedl analytik společnosti Energy Aspects Christopher Haines. Těžba ropy ve Spojených státech se zvyšuje, ale ne dostatečně rychle na to, aby pokryla potřeby Asie i Evropy. Navíc se zdá, že Blízký východ je omezen v tom, kolik další ropy může do Evropy posílat.

Největší producenti na Blízkém východě, což je Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, se už teď potýkají s problémy při plnění svých těžebních limitů v rámci dohody skupiny OPEC+. Ta zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Další dodavatelé, jako je například Libye, pak trápí politické nepokoje, které omezují vývoz.