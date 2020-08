Evropa omezuje cestování, rostou tam počty nakažených

Brasília/Madrid - Některé země za poslední den zaznamenaly rekordní nárůst počtů nakažených koronavirem - Rakousko, Španělsko a Německo nejvyšší za více než tři měsíce, Chorvatsko a Ukrajina nejvyšší od počátku pandemie a Itálie nejvyšší od června. Nárůst často souvisí s noční zábavou. Chorvatsko proto zkrátilo otevírací dobu barů do půlnoci a Španělsko zavře noční kluby úplně a omezí i kouření na veřejnosti. Státy omezují i cestování - Německo a ČR oznámily povinné testy, či karanténu pro navrátilce ze Španělska s výjimkou Kanárských ostrovů a Rakousko vyzvalo turisty, aby nejezdili do Chorvatska.

Ve Španělsku se za poslední den potvrdilo 2987 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, což je nejvyšší denní nárůst od dubna a o pět desítek více než o den dříve. Nejvíce případů hlásí region hlavního města Madridu (731), následovaný Aragonií (481) a Baskickem (480). Kvůli zhoršené epidemické situaci dohodl španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa se zástupci autonomních regionů, že nařídí uzavřít noční kluby, které jsou často zdrojem šíření nákazy, a zakáží kouření na veřejnosti, nelze-li dodržet bezpečnou vzdálenost. Rovněž mají omezit otevírací dobu barů a restaurací do jedné hodiny v noci. Illa též vyzval regiony, aby důrazně prosazovaly zákazy pití alkoholu na veřejnosti či večírků pořádaných mladými zejména na plážích (takzvané botellones).

Na vysoký nárůst počtu nakažených ve Španělsku reagovala v předchozích týdnech řada zemí. Také pro Čechy bude Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů na seznamu rizikových zemí, a to od 24. srpna. To znamená, že turisté budou muset po návratu ze Španělska do ČR předložit negativní test na covid-19 nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Počty nově odhalených případů nákazy koronavirem rostou i v Itálii, kde za poslední den přibylo 574 pozitivně testovaných, nejvíce od 24. června. Stejně jako na vrcholu epidemie, který Itálie zažívala na přelomu března a dubna a kdy denně přibývalo přes 4000 odhalených případů, rostou nejvíce počty nakažených na severu (v Benátsku a Lombardii). Též Itálie se snaží zabránit importování nákazy z ciziny a už ve čtvrtek oznámila, že bude po návrátilcích z Chorvatska, Řecka, Španělska a Malty chtít test.

V Rakousku za poslední den přibylo 282 potvrzených případů, nejvíce od 10. dubna. Kvůli zhoršené epidemické situaci vydalo dnes Rakousko nejvyšší stupeň varování před cestami do Chorvatska. Platit začne od pondělí. V Chorvatsku bylo za poslední den oznámeno 208 nakažených, což je nejvíc za den od počátku epidemie. Francie oznámila 2846 nových infekcí za den, což je nejvíce za téměř dva týdny.

Další opatření dnes oznámila řecká vláda, která v oblastech s horší epidemickou situací zatím do 24. srpna zakázala shromáždění více než 50 lidí na veřejnosti i v soukromí. Netýká se to kin, divadel a restaurací, pro něž platí už z dřívějších dnů zvláštní pravidla.

Nová omezení schválili i na Slovensku, kde budou nejméně po celé září zakázány akce nad 1000 lidí, což se dotkne festivalů či sportovních utkání. Ve vnitřních prostorách budou zakázány akce nad 500 lidí. Starší žáci budou muset od zářijového návratu do škol nosit roušky. Na Slovensku přibylo za uplynulý den 62 nakažených.

V nejhůře postižené zemi Spojených státech evidují mírné zlepšení co do počtu nakažených. Průměr za poslední týden spadl pod 54.000 případů denně, zatímco v červenci se dostával i nad 66.000. Ovšem denní počty úmrtí spojovaných s covidem-19 se už skoro tři týdny drží na nejvyšší úrovni od konce května, za poslední den to bylo na 1220 úmrtí.

Druhá nejhůře postižená země Brazílie zaznamenala za poslední den 60.091 nakažených, denní přírůstek infekcí tam stoupl již třetí den v řadě.

Evropská komise dnes oznámila, že zajistila pro budoucí využití v zemích EU dalších 300 milionů dávek vakcíny, již testuje britská firma AstraZeneca. EK dojednala zatím nákup 800 milionů dávek, které budou moci využívat kromě zemí EU také obyvatelé chudších zemí.

Proti covidu-19 zatím není schválený lék ani vakcína uznávaná širší vědeckou obcí. Rusko ale tento týden oznámilo, že jednu vakcínu schválilo. V anketě mezi ruskými lékaři ale uvedlo 52 procent oslovených, že by si ji aplikovat nenechalo, nebyla podle nich dostatečně klinicky ověřena. Přesto se ji chystá koupit například Vietnam. Americký prezident Donald Trump dnes na dotaz, co o ruské vakcíně ví, uvedl, že toho moc není, ale že doufá, že ruská vakcína funguje.

I v Německu roste počet denně odhalených případů nákazy, za poslední den to bylo 1449 případů, což je nejvyšší denní přírůstek od 1. května. Na vrcholu epidemie začátkem dubna to bylo denně kolem 6000 nově infikovaných.