Evropa dál hlásí vysoké počty nakažených, EMA doporučuje Pfizer pro děti

Brusel/Berlín/Bratislava - Řada evropských zemí opět hlásí vysoké denní přírůstky nakažených koronavirem. Na Slovensku znovu přibylo přes 10.000 případů, infikovaných přibývá rychlým tempem i v Rakousku. V Německu testy odhalily 75.961 infekcí za den a tento údaj poprvé překonal hranici 70.000. Zároveň je nejvyšší od začátku pandemie. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes vydala doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer/BioNTech také u dětí ve věku od pěti do 11 let.

Takto staré děti mají dostávat třetinové množství očkovací látky oproti dávce doporučené pro dospívající a pro dospělé. EMA uvedla, že účinnost vakcíny doložily klinické studie, které výrobce provedl na téměř dvou tisícovkách dobrovolníků. "Přínosy (vakcíny) Comirnaty u dětí od pěti do 11 let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19," sdělil unijní regulátor. Konečné rozhodnutí musí přijmout Evropská komise.

Ta dnes navrhla, aby země EU u covidových certifikátů uznávaly plné očkování po dobu devíti měsíců. Unijní státy doporučují lidem posilující dávku očkovacích preparátů a ministři členských zemí unie se tento týden shodli, že by další dávkou měla být podmíněna platnost covidových pasů, které umožňují lidem cestovat přes hranice. Na dobu platnosti očkování však země neměly jednotný pohled. Pro ty, kteří už posilující dávku mají, návrh konkrétní dobu nestanovuje. Certifikáty mají být nadále k dispozici nejen lidem očkovaným či po prodělaném covidu-19, ale také po negativním testu. Komise dále navrhla, aby unijní státy nařizovaly karanténu pro lidi přijíždějící z regionů s výrazně vysokým počtem nově nakažených. Toto pravidlo by se však nemělo vztahovat na lidi očkované nebo ty, kteří se z nemoci v posledním půlroce zotavili.

Epidemická situace je v řadě evropských zemích nadále dramatická. Německo kromě rekordního denního přírůstku nakažených zaznamenalo 351 úmrtí s covidem-19, a v zemi tak od začátku pandemie zemřelo přes 100.000 lidí nakažených koronavirem. Denní počty zemřelých jsou však menší než loni v zimě, kdy se denní bilance nakažených v nejhorším období pohybovaly kolem 15.000. Podle odborníků se tak ukazuje příznivý efekt očkování. Jinak všechny indikátory vykazují rekordně nepříznivé hodnoty. "Situace je tak závažná proto, že tu máme exponenciální růst. Lidé, kteří se dnes nakazí, mohou být za deset nebo 14 dní na intenzivní péči," varovala dnes kancléřka Angela Merkelová, podle níž je třeba zavést opatření, která šíření viru zpomalí.

Slovensko ve středu druhý den po sobě zaznamenalo přes 10.000 odhalených nových případů nákazy. Laboratoře detekovaly 10.165 infikovaných, o den dříve to bylo rekordních 10.315 případů. Po předchozím rychlém přírůstku hospitalizovaných s covidem-19 v přetížených nemocnicích klesl stav covidových pacientů o 12 na 3188. Hranice 3200 hospitalizovaných je podle slovenských úřadů kritická pro zajištění zdravotní péče. V zemi ode dneška platí celostátní uzávěra.

V Rakousku i čtvrtý den po zahájení národní uzávěry dál rychlým tempem přibývalo nakažených koronavirem. Za poslední den laboratoře odhalily přes 13.500 nových případů infekce, na jednotkách intenzivní péče leží přes 600 pacientů s těžkým průběhem covidu-19, nejvíce od dubna.

Polsko zaznamenalo za den 497 úmrtí s covidem-19 a 28.128 nakažených koronavirem. Podle ministerstva zdravotnictví je dnešní bilance zemřelých nejvyšší v současné čtvrté vlně epidemie. Země na rozdíl od okolních zemí včetně Česka zatím restrikce nezpřísnila. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski ale ve středu řekl, že pokud se nákaza i nadále bude šířit podobným tempem jako nyní, bude nutné opatření zpřísnit.

Rusko během uplynulých 24 hodin zaznamenalo 33.796 nových případů nákazy koronavirem a 1238 úmrtí pacientů s covidem-19. Bilance nových případů i zemřelých se už třetí den drží kolem hranice 34.000 infikovaných a 1240 zemřelých.

Některé nizozemské nemocnice odkládají chemoterapie a transplantace orgánů, aby uvolnily lůžka intenzivní péče pro rostoucí počet pacientů s onemocněním covid-19, informovala agentura Reuters. V zemi se zvyšuje rychlost šíření nákazy a odborný tým poradců vládě navrhl, aby znovu zpřísnila protiepidemická opatření a omezila například otevírací dobu restaurací. Nizozemsko už také začalo s převážením covidových pacientů do Německa.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran dnes oznámil, že všichni lidé nad 18 let budou mít nárok na posilující třetí dávku vakcíny proti nemoci covid-19. Přeočkování mohou podstoupit pět měsíců od podání druhé dávky. Ministr dodal, že navzdory přírůstku nakažených nepočítá s další uzávěrou. Úřady ale zkrátí dobu platnosti negativních testů na koronavirus. Ve vnitřních prostorách budou nově povinné ochranné roušky. Na vánoční trhy budou moci pouze lidé se zdravotnickým pasem, který má prokázat, že jeho držitel nemá covid-19.

Portugalsko, které patří k světovým premiantům co do proočkovanosti, znovu zavádí některá opatření kvůli nárůstu počtu nově nakažených. Všichni cestující, kteří přiletí do země, se budou muset prokázat negativním testem na koronavirem, oznámila dnes vláda. Platí to i pro vakcinované.

Od začátku pandemie úřady v Evropě podle propočtů agentury AFP zaznamenaly více než 1,5 milionu úmrtí s touto nemocí a více než 72,55 milionu nakažených. Agentura do Evropy počítá 52 zemí, včetně Ruska a Turecka. Celkový počet zemřelých na kontinentu, který se stal znovu epicentrem pandemie, oficiálně činí 1,500.105 od začátku šíření koronaviru, uvedla AFP.