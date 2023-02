Evka jezdí možná lépe než před zraněním, říká před MS trenér Jelínek

Praha - Podle trenéra českých snowboadcrossařů Marka Jelínka jezdí Eva Adamczyková více než rok po těžkém zranění nohou lépe než dřív a může tento týden bojovat na mistrovství světa v Bakuriani o hezký výsledek. Novinářům řekl, že se nebojí ani závodu smíšených týmů, po němž si trojnásobná vítězka Světového poháru v prosinci 2021 zlomila obě nohy nad kotníky. Během přípravy se olympijská šampionka ze Soči snažila co nejvíce trénovat jízdu ve skupince a v Gruzii bude obhajovat dva roky starý bronz.

"Asi před půl rokem jsem se domníval, že Evka už nikdy nebude jezdit jako dřív, protože má omezení v kotnících. Jsem ale neustále překvapený. Evka po těch posledních soustředěních jezdí stejně a možná ještě lépe než před zraněním," řekl Jelínek. "Je tam handicap, že dlouho nejezdila s lidmi a není mezi nimi vyjetá, což se ukázalo v posledním závodě v Cortině, kde skočila na patku prkna závodnice před ní a upadla. To jsme se ale teď snažili odstranit," doplnil kouč.

Adamczyková absolvovala v sezoně čtyři podniky Světového poháru, nejlépe byla čtvrtá ve druhém závodě v Cervinii. Mistryně světa z roku 2019 v přípravě trénovala i s mužskými reprezentanty. "Myslím, že i v této taktické stránce ježdění se hodně zlepšila a já se na mistrovství světa těším. Na začátku při první tiskové konferenci jsem říkal, že bych byl šťastný, kdyby Evka jela letos alespoň jeden závod. Nakonec jich bude víc a k tomu může bojovat o hezké umístění na mistrovství světa," uvedl Jelínek.

Kvalifikace je na programu ve čtvrtek, o den později finálové jízdy. V sobotu 4. března se pojedou týmové závody. V této disciplíně si rodačka z Vrchlabí předloni v rakouském Montafonu zranění přivodila.

"Bylo obrovské štěstí v neštěstí, že se to zranění Evce nestalo při jízdě, ale až za cílem. Žádné traumata nebo následky tam nejsou. Tehdy ten cílový manévr neměla dělat a nebude ho dělat ani teď. To je její výhoda, že se nemá čeho bát a nebojí. Nemá to žádný vliv," podotkl Jelínek.

Na vrcholnou akci se snowboardcrossaři připravovali týden na Dolní Moravě. "Měli jsme svou trať, o kterou jsme se dělili s lidmi, ale dalo se to celkem slušně odřídit. Měli jsme skútry a možnost si trať ovlivnit. Postavili jsme si tam tři startovní rovinky a udělali si skoky, že vršky které se musí přelétávat, měly 21 a 24 metrů. Závodníci tam dosahovali rychlosti kolem 80 kilometrů v hodině. Takovéto podmínky nikde jinde nemáme, takže to bylo skvělé," líčil Jelínek.

Před dvěma lety aplikovala Adamczyková na Světovém poháru v Bakuriani taktiku opožděného startu. Zda k ní přistoupí v Gruzii i nyní na mistrovství světa, Jelínek zatím netušil. "Využíváme ji ve chvíli, když si myslíme, že je to potřeba. Většinou to vychází z nějakého tréninku nebo závodu předtím, kdy zjišťujeme, že se z první pozice těžko vyhrává. Je to ale risk," řekl Jelínek.

Pomoci by Adamczykové mohlo, že v Bakuriani bude před závody plnit i roli testovací jezdkyně. Vedle toho, že si trať projede den před oficiálním tréninkem, bude moci její profil trochu ovlivnit. "V Bakuriani je na konci dlouhá a relativně lehká cílová rovinka, takže když se tam holky za Evku zavěsí, tak se za ní vyvezou. Uvidíme na podmínkách. Pro nás platí, že čím složitější trať, tím to bude lepší. Evka je teď ve formě, že dokáže přejet vše, co před úrazem. Rozhodneme se na místě," dodal Jelínek.