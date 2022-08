Lidé evakuovaní z Hřenska se téměř po třech týdnech vracejí domů

řensko/Vysoká Lípa (Děčínsko) - Lidé evakuovaní z Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se začali vracet téměř po třech týdnech domů, odkud je vyhnal rozsáhlý lesní požár. Návrat začal podle plánu v 9:00, do Mezné a Mezní Louky se dostanou pouze s povolenkami, pro turisty zůstává oblast uzavřená. Do osad se navíc lidé dostanou jen přes Vysokou Lípu, silnice ze Hřenska do Mezné je zatím dál zavřená.

Hřensko bude dnes přístupné i pro turisty, místní podnikatelé se na ně už v pátek, kdy hasiči požár uhasili, začali připravovat. Soutěsky však plameny i intenzivní zásah poničily, proto se tam výletníci nedostanou.

Hořet v národním parku České Švýcarsko začalo 24. července. Požářiště střeží dobrovolní hasiči, hlídají případná skrytá ohniska hoření.