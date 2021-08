Evakuační mise z Afghánistánu podle Babiše skončila

Praha - Třetím letem z Afghánistánu byla evakuační mise podle premiéra Andreje Babiše (ANO) skončena. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) nevyloučil, že jednotliví čeští spolupracovníci nebo lidé s vazbami na Českou republiku ještě mohou být z Kábulu převezeni za pomoci spojenců. Podle jeho nepotvrzených informací jsou tímto způsobem již dva spolupracovníci ČR převáženi americkým letectvem. Zástupci vlády to dnes řekli na tiskové konferenci v Černínském paláci. Podle Kulhánka bylo evakuováno celkem 170 Afghánců. Řekl, že Česko tak již přepravilo všechny, kteří byli k evakuaci určeni. Dokončení operace označil za zázrak.

Setkání s tiskem se zúčastnil i český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Babiš jemu i vojákům poděkoval, předvedli podle něj fantastický výkon. "Díky našim vojákům a díky našemu velvyslanci se podařilo zachránit mnoho životů. Hlavně jsme zachránili všechny, které jsme chtěli, to znamená zaměstnance našeho velvyslanectví, tlumočníky, kteří pracovali s naší armádou a kteří byli prověřeni. Třemi lety. Tím byla mise ukončena," uvedl premiér. Kulhánek vyjmenoval, že převezeni byli "armádní tlumočníci určení pro evakuaci včetně rodin, všichni afghánští zaměstnanci ambasády s rodinami a další Afghánci s vazbou na Česko určení k evakuaci".

Kulhánek Balounovi udělil nejvyšší resortní vyznamenání. Podle Balouna se operace podařila a Česko se nemá za co stydět. Řekl, že se podařilo odvézt maximum lidí. Vláda přitom byla v minulých týdnech kritizována za pomalý postup při pomoci českým spolupracovníkům.

Video: Babiš: Evakuační mise z Afghánistánu skončila

19.08.2021, 15:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK/Video

Podle vyjádření zástupců vlády se už další evakuační let do Kábulu nevypraví. K jeho zorganizování české úřady vyzývají lidé, kteří se Afgháncům snaží pomáhat. Před letištěm podle nich stále čeká několik rodin, které mají na Česko vazby. Podle Kulhánka se nepodařilo českým úřadům se všemi spojit. Podle Balouna na místě mobilní síť funguje jen obtížně a uskutečnit se podaří každý druhý hovor.

Babiš zopakoval, že evakuovaní Afghánci jsou nyní v karanténě. Poté s nimi úřady začnou řešit jejich budoucnost. Někteří z nich podle něj mluví o rodinách v jiných zemích Evropské unie, zmiňují třeba Německo. Pokud požádají o azyl v ČR, bude následovat běžná vízová procedura, řekl.

Ministr novinářům řekl, že česká diplomacie a armáda mají za sebou jednu z nejtěžších zkoušek z posledních let. Stejnou zkouškou podle něj prošly i evakuované afghánské rodiny, které s sebou často měly malé děti. Byly podle něj v přímém ohrožení života.

Kulhánek už dříve úspěch operace označil za "malý zázrak". Dnes se opravil, nebyl to podle něj "malý zázrak", ale "opravdový zázrak." Situaci v Kábulu označil za totální a neočekávaný kolaps a za tragédii, na kterou se nikdo nemohl připravit. Kromě vojáků poděkoval i členům krizového štábu, který podle něj zasedal takřka nepřetržitě.

Kulhánek poznamenal, že afghánská společnost bude potřebovat pomoc i do budoucna. "Proto se česká diplomacie bude Afghánistánu věnovat i nadále," řekl. Zopakoval, že diplomaté budou muset být daleko pragmatičtější. Řekl, že NATO a EU budou muset v případě Afghánistánu usilovat o spolupráci s regionálními hráči, jako jsou Pákistán, Čína nebo Katar, kteří mají kontakty na Tálibán. Označil to za důležité i kvůli kontrole migrace z oblasti. Říkat, jaké vztahy budou s novou vládou, je podle něj předčasné. "Měli bychom ale využít humanitární pomoci na podporu afghánské společnosti a její poskytování podmínit zachováním některých práv, které si například afghánské ženy za posledních 20 let vydobyly," řekl. Uvedl, že v pátek budou o situaci jednat ministři zahraničí EU.

Evakuační lety přistály v Praze v pondělí ráno a v úterý a ve středu večer. Několik lidí česká letadla přepravila pro Polsko a Slovensko. Letadlo pro evakuované podle Balouna vyletělo celkem čtyřikrát. Uvedl, že v pondělí, kdy se situace kolem letiště v Kábulu vyhrotila a byli tam postřeleni čtyři vojáci spojenců, tam české letadlo nemohlo přistát a muselo odletět zpět s tím, že bude vyčkávat. Znovu mohlo přiletět až v úterý dopoledne.