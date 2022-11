Evakuace Kyjeva zatím není potřeba, reagoval Šmyhal na varování před blackoutem

Kyjev - Situace v Kyjevě zatím není natolik vážná, aby ukrajinské úřady musely vyhlásit evakuaci jeho obyvatel. Podle agentury Ukrinform to na jednání ukrajinské vlády řekl ukrajinský premiér Denys Šmyhal. O víkendu deník The New York Times s odvoláním na kyjevského úředníka napsal, že ukrajinská metropole připravuje plán evakuace obyvatel pro případ, že by pokračující ruské útoky na energetickou infrastrukturu způsobily ve městě úplný blackout.

"Vždy je potřeba mít plán B, ale situace je v současné době daleko od toho, aby byla zapotřebí evakuace jakéhokoli města, které neleží u fronty, a tím spíše hlavního města," řekl Šmyhal. Doplnil, že evakuace Kyjeva by byla až poslední nouzová možnost.

Po vlně ruských útoků na energetická zařízení, které podle ukrajinských představitelů od 10. října poškodily 40 procent ukrajinské energetické infrastruktury, jsou výpadky proudu v Kyjevě a dalších městech stále častějším jevem. Kyjevané se v poslední době potýkají také s odpojováním proudu při havarijních a stabilizačních odstávkách.

Starosta města Vitalij Kličko obyvatele metropole varoval, aby byli připraveni i na nejhorší scénář, kdy Kyjev zcela přijde o dodávky elektřiny a vody. Kyjevany zároveň vyzval, aby se zamysleli, zda mají v případě potřeby možnost dočasně se uchýlit k příbuzným nebo ke známým, kteří mají dům za městem s kamny a vlastním zdrojem vody.