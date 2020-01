Europoslankyně k Babišovi: EU potřebuje nařízení proti oligarchům

Štrasburk - Evropská unie potřebuje novou právní úpravu namířenou proti oligarchům. V rozhovoru poskytnutém ČTK to řekla europoslankyně Monika Hohlmeierová, předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), který se zabývá mimo jiné zneužíváním evropských dotací. V řadě zemí EU včetně Česka se podle ní v posledních letech vytváří "oligarchické struktury". Hohlmeierová, která na konci února vyrazí s výborem CONT na misi do Česka, v rozhovoru několikrát zdůraznila, že pro českého premiéra Andreje Babiše platí stejná pravidla jako pro všechny jiné občany EU.

"Potřebujeme nařízení proti oligarchům," odpověděla Hohlmeierová na dotaz, zda se dají z kauzy českého premiéra vyvodit obecné závěry pro fungování EU. "Stále více pozorujeme, že se v uplynulých letech začaly utvářet určité oligarchické struktury, jako teď i v Česku. To ale není cíl Evropské unie," zdůraznila europoslankyně. Tím je podle ní rozvoj celé společnosti v jednotlivých unijních zemích. Nové ustanovení proti oligarchům by tak podle ní mělo jasně říci, že vysoce postavení politici nemohou být zároveň příjemci peněz z evropských dotací.

Kromě možného střetu zájmů ale musí podle německé europoslankyně EU začít debatovat také o tom, "kolik peněz smí jediná osoba od EU dostat". "Nechci nikomu nic brát, chci se jen zamyslet nad tím, jak bychom mohli zajistit spravedlivé rozdělení (peněz) mezi co nejvíce lidí," zdůraznila Hohlmeierová. Podle ní by měla EU stanovit "maximální hranici" toho, co může jeden vlastník firem čerpající z evropských fondů dostat. "A to se nevztahuje jen na Česko, ale na celou EU," zdůraznila Hohlmeierová.

O obnovení trestního stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo, v níž jde o možné zneužití unijních dotací, debatovali ve středu poslanci Evropského parlamentu na plenární schůzi ve Štrasburku. V únoru by měli přijmout příslušné usnesení.

Výhrady, že debata o českém premiérovi nepatří na půdu Evropského parlamentu, označila Hohlmeierová za "škodlivou propagandu". "Vždy, když vyvstanou problémy, má parlament povinnost o těchto problémech debatovat a přispívat k jejich řešení," řekla. Nezáleží podle ní přitom na tom, v jaké zemi se problémy objeví. "Premiér, člen vlády, ať už v jakékoli zemi, má zvláštní zodpovědnost," dodala.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu, kterému německá politička předsedá, je podle ní zodpovědný za to, aby se evropské peníze vyplácely správně, spravedlivě a v souladu s pravidly. "Jen proto, že se jedná o premiéra, nemůže se dožadovat speciálního zacházení před zákonem," řekla Hohlmeierová k případu Andreje Babiše. "Pro něj platí stejná pravidla jako pro každého jiného skutečného vlastníka," uvedla. "Před zákonem si je každý rovný, ať už má hodně peněz, nebo málo, ať už je politicky mocný, nebo vůbec není v politice," dodala.

"Já pana Babiše neznám. Nemám vůči němu pozitivní ani negativní pocity," zdůraznila Hohlmeierová. Výbor CONT, který se zabývá i kauzou Čapí hnízdo, podle ní pracuje "věcně, odborně a klidně". "Neřeknu o panu Babišovi jediné negativní slovo. Nebudu ho obviňovat, ani napadat. Jen se musí držet pravidel stejně jako všichni ostatní," řekla členka bavorské Křesťanskosociální unie (CSU).

Strach zabývat se problémy vysoce postavených osobností nemá politička podle svých slov mimo jiné proto, že i její otec mezi ně patřil. Otcem Hohlmeierové byl jeden z nejvýraznějších německých politiků druhé poloviny 20. století, dlouholetý bavorský premiér a neúspěšný kandidát na německého kancléře Franz Josef Strauss. "Všichni jsou si před zákonem rovni. To je základ, na kterém Evropská unie stojí... A proto musí i pan Babiš vydržet přímé otázky," zdůraznila na závěr rozhovoru Hohlmeierová.

Na konci února vyrazí výbor CONT Česka. Jeho členové budou zjišťovat, jak země za posledních pět let upravila svůj přístup k nakládání s prostředky z EU.