Europoslanec Blaško odchází z SPD, kritizuje šéfa hnutí Okamuru

Ilustrační foto - Hynek Blaško a předseda hnutí Tomio Okamura hovoří s novináři ve volebním štábu hnutí Svoboda a přímá demokracie v Praze, kde sledoval výsledky voleb do Evropského parlamentu. Blaško by zvolen europoslancem, hutí získalo dva mandáty. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Europoslanec Hynek Blaško odchází z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Uvedl to v dopise předsedovi hnutí Tomiu Okamurovi, který zveřejnil na facebooku. Upozornil na to server Forum 24. Blaško kritizuje šéfa hnutí za nedemokratické jednání vůči členům SPD. Okamura se podle něj obklopuje jen lidmi, kteří si nedovolí mu oponovat, a zasahuje do skladby regionálních volebních kandidátek. Blaško již dříve oznámil, že chce kandidovat na prezidenta. Okamura v sobotu oznámil, že jediným kandidátem hnutí pro prezidentské volby je poslanec Jaroslav Bašta.

"Pane předsedo SPD, tímto dopisem ukončuji své členství v SPD (členský průkaz přikládám)," napsal Blaško Okamurovi. "Vaše hnutí se holedbá demokracií, ale realita je zcela odlišná. Stanovy Vám umožňují vyhazovat členy, likvidovat krajské a místní organizace bez řádného zdůvodnění. Z toho důvodu jste obklopen pouze lidmi, kteří jsou k Vám loajální a nedovolí si Vám oponovat," uvedl.

Blaško zkritizoval předsedu SPD také za to, že údajně nerespektuje rozhodnutí regionálních organizací hnutí o skladbě volebních kandidátek. "Vy jim je překopete a dosadíte lidi, kteří nejsou nijak spjati s daným regionem, a navíc pochází z konkurenčních stran, jako ČSSD, ODS a dalších, kteří do hnutí vnáší manýry těchto stran. Členům se to nelíbí, a pokud nesouhlasí, jsou vyhozeni," doplnil europoslanec. Reakci Tomia Okamury ČTK zjišťuje.

Blaško také tvrdí, že ho vedení hnutí označilo za zrádce, když místo kandidáta SPD do Senátu podpořil kandidáta uskupení Trikolora. "Pranýřovali jste mě na grémiu dosti nechutným způsobem, a dnes se na mnohých místech s Trikolorou spojujete. A já byl zrádce," napsal Blaško.

Blaško na konci května na svém facebookovém profilu sdělil, že chce kandidovat na prezidenta. Své příznivce vyzval, aby jeho kandidaturu podpořili podpisem petičních archů. SPD v sobotu 10. září oznámilo médiím, že kandidátem hnutí na prezidenta bude bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a nynější poslanec Bašta. Podpořilo ho 20 poslanců SPD. Okamura pak doplnil, že Bašta je jediným kandidátem hnutí.