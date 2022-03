Europoslanci znovu vyzvali EK, aby vymáhala podmíněnost čerpání z fondů

Štrasburk - Europoslanci dnes znovu vyzvali Evropskou komisi (EK), aby v případě Polska a Maďarska neodkladně aktivovala mechanismus, jehož cílem je chránit rozpočet EU před zneužíváním ze strany vlád, které porušují její hodnoty. Poslanci se na tom shodli v usnesení, které reagovalo na únorové rozhodnutí Soudního dvora EU ve sporu o navázání čerpání prostředků z evropských fondů na dodržování zásad právního státu.

Europoslanci vyzvali EK, aby vymáhala podmíněnost čerpání z fondů už na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které se konalo v únoru. Návrh, který výzvu opakuje, podpořilo 478 poslanců, 155 bylo proti a 29 se zdrželo.

Unijní instituce vedou s Polskem a Maďarskem už několik let řízení kvůli obavě, že tyto státy porušují evropské hodnoty, jako je nezávislost justice, pluralita médií či akademické svobody. Členské země se loni dohodly s europarlamentem na nařízení o rozpočtové podmíněnosti. Komise ho zatím neuplatnila. Vlády v Budapešti a Varšavě se poté obrátily na Soudní dvůr EU, ten ale jejich žalobu zamítl.

Evropský komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn v únoru uvedl, že Brusel se musí seznámit s verdiktem soudu a pak rozhodne o dalším postupu. Evropská komise má podle něj k dispozici vícero nástrojů, kterými může chránit právní stát a unijní rozpočet.

Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) uvedl, že vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu neví, jak velká bude ochota Evropské komise se tímto problémem v současné době zabývat. "Myslím, že v současné době to nebude téma. Nebude to téma asi do května, do června. Nicméně je potřeba tu rezoluci s výzvou Evropské komisi vyslat, aby neusnula na vavřínech a věnovala se tomu. Evropský parlament má tento postoj, je potřeba ho dlouhodobě držet," uvedl.

Nesouhlasí s ním ale pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. "To si nemyslím, protože to neznamená, že když pravidla nedodržuje Vladimir Putin, mohou je porušovat všichni ostatní. To znamená, že musí platit pro všechny stejně, včetně polské a maďarské vládnoucí kasty," řekl ČTK.