Europoslanci schválili zavedení kolektivních zákaznických žalob

Brusel - Poškození zákazníci v zemích Evropské unie budou mít právo podávat kolektivní žaloby ve svých státech i přes hranice. Evropský parlament schválil jednotná pravidla, na jejichž základě budou spotřebitele při hromadných stížnostech na výrobce či prodejce zastupovat určené organizace. Unijní země by směrnici měly začlenit do svého práva do dvou let.

Podle europoslanců by měla nová úprava pomoci lidem v případech, jako byla kauza dieselgate spojená s automobilkou Volkswagen, v níž se zákazníci v řadě evropských zemí nedomohli odškodnění. Lidé také získají možnost bránit se například proti nekalým praktikám internetových obchodů, jejichž podíl na trhu za covidové pandemie výrazně narůstá. Kolektivní žaloby se mohou týkat i řady dalších oblastí jako je turistický ruch, telekomunikace či ochrana dat.

"Směrnice vyvažuje lepší ochranu spotřebitele a právní jistotu, kterou potřebují firmy," komentoval schválení návrhu jeho parlamentní zpravodaj Geoffroy Didier. Výrobci či prodejci dávali během rok trvajícího vyjednávání mezi europarlamentem a členskými státy najevo obavy, že klienti budou moci pravidla zneužívat k nesmyslným stížnostem. Podle poslanců tomu brání fakt, že žaloby budou moci podávat pouze organizace, které k tomu vyčlení jednotlivé státy. Jejich vlády mohou určit, zda půjde o soukromé spotřebitelské organizace nebo o veřejné subjekty, například úřad ombudsmana.

"Bude na ČR, aby do dvou let začlenila tuto směrnici do českého práva a aby se rozhodla, kdo bude moci hájit práva spotřebitelů," podotkl český europoslanec Jiří Pospíšil, podle něhož směrnice získala jednohlasnou podporu v právním výboru EP.

Při přeshraničních žalobách budou muset organizace zastupující zákazníky splňovat jednotná pravidla, například prokázat svou dlouhodobou veřejnou aktivitu či neziskovost.

Pojistkou proti zbytečnému hromadění neodůvodněných žalob má být také ustanovení, podle kterého bude soudní výlohy vždy hradit strana, jež spor prohraje.