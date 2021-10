Europoslanci kritizovali EU za nečinnost v souvislosti s Pandora Papers

Štrasburk - Jako další ze série daňových skandálů, který ukazuje nedostatečné úsilí Evropské unie, prezentovali někteří členové Evropského parlamentu ve středeční rozpravě kauzu Pandora Papers. Vícero řečníků poukazovalo na informaci o nemovitostech českého premiéra Andreje Babiše nakoupených skrze offshorové společnosti či kritizovalo úterní rozhodnutí vyškrtnout tři země z unijního seznamu daňových rájů. Zástupci Evropské komise a Rady EU ujišťovali, že boj proti obcházení daní a praní špinavých postupuje.

Europoslanci poukazovali na to, že Pandora Papers není prvním projektem investigativních novinářů, který upozorňuje na využívání daňových rájů nebo tzv. offshorových firem. "Dnes to jsou Pandora Papers, včera to byly Panama Papers, LuxLeaks, Falcianiho seznam, Paradise Papers atd. Realita je taková, že jsou to stejní lidé, kteří páchají stejné zločiny. Naši lídři dávají najevo pobouření, ale nic se nemění," uvedl například první řečník za třetí nejsilnější frakci Obnova Evropy Luis Garicano.

V podobném duchu se nesly i další projevy. Představitel sociálnědemokratické frakce Jonás Fernández uvedl, že se cítí zahanbený, protože ani po letech debat se nepodařilo zavést potřebná opatření a dosažený pokrok očividně není dostatečný. On i další poslanci kritizovali skutečnost, že ministři financí členských zemí EU v úterý vyškrtli ostrovní státy Seychely a Dominika, stejně jako britské zámořské území Anguilla ze seznamu míst, které unie považuje za daňové ráje.

Daňové ráje a netransparentní offshorové společnosti hrají ústřední roli v kauze Pandora Papers, která se dotýká podezřelých finančních transakcí stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí. Pod vedením Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) na ní pracovali reportéři z celého světa, kteří na základě uniklých dat mimo jiné popsali Babišův nákup nemovitostí ve Francii skrze offshorové firmy. Informace o této a dalších transakcích byly publikovány v neděli a EP následně bod na poslední chvíli zařadil na program svého plenárního zasedání.

Na plénu parlamentu se tak opět mluvilo i o českém premiérovi, jehož případ zmínila mimo jiné jeho známá kritička a předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Monika Hohlmeierová. "A když slyším, že český premiér má podporu svých kolegů, evropských lídrů,... tak je zjevné, že Evropská rada není schopná bojovat proti daňovým rájům," uvedl zase za frakci Zelených Yannick Jadot.

Zástupci rady a komise nicméně hovořili o pokrocích v boji proti nekalým daňovým praktikám, byť eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uznal problémy se zaváděním unijních regulací v jednotlivých členských zemích. "Evropská komise byla v posledních letech extrémně aktivní pokud jde o posílení daňové transparentnosti, boj proti agresivnímu daňovému plánování a obcházení daní a boj proti praní peněz," řekl.

Kauza Pandora Papers podle něj ukazuje, že tyto snahy musí pokračovat. Komise prý v tomto směru připravuje další legislativní iniciativy a ještě letos předloží návrh namířený proti zneužívání fiktivních společností.