Europoslanci dle očekávání odhlasují trojici norem klimatického balíku

Štrasburk - Poslanci Evropského parlamentu (EP) by dnes měli přijmout nová pravidla ohledně využívání půdy a lesnictví, snižování emisí v jednotlivých členských státech Evropské unie a revize trhu s emisními povolenkami. S členskými státy a Evropskou komisí (EK) se již parlament na znění pravidel dohodl koncem loňského roku.

Trojice právních předpisů je součástí klimatického balíku "Fit For 55", který má za cíl snížit emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent do roku 2030 a do roku 2050 učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě.

Pravidla pro hospodaření s lesy a půdou dohodli s parlamentem zástupci českého předsednictví Rady EU loni v listopadu. Do roku 2030 chce EU pomocí normy oproti současným plánům až o 15 procent navýšit schopnost půdy, lesů a mokřadů pohlcovat uhlíkové emise, celkem konkrétně na 310 milionů tun oxidu uhličitého.

Každá země bude mít podle dohody vlastní závazný cíl. Pro Česko je podle ministerstva životního prostředí v tomto směru klíčová obnova lesů, které kvůli kůrovcové kalamitě začaly vypouštět CO2 místo toho, aby jej pohlcovaly jako dříve.

Druhým bodem hlasování dnes bude dohoda o vyšších cílech pro snížení emisí v jednotlivých členských státech v pěti odvětvích, které dosud nejsou zahrnuty v systému emisních povolenek, konkrétně v silniční dopravě, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozech a nakládání s odpady.

Pravidla stanovují přísnější emisní cíle ze zmíněných odvětví pro jednotlivé členské země v závislosti na výkonu jejich ekonomik. Německo či skandinávské státy mají do konce desetiletí omezit emise o 50 procent v porovnání s rokem 2005, další západoevropské státy mají cíle mezi 40 a 50 procenty. Česko figuruje s 26 procenty mezi zeměmi východního křídla unie s nejvyššími závazky, zatímco ten zcela nejnižší má Bulharsko s deseti procenty.

Dnes po poledni by europoslanci měli odhlasovat také opatření o takzvané rezervě tržní stability, kam bude umístěno 24 procent všech emisních povolenek jako řešení případné nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu s povolenkami v důsledku vnějších faktorů. Zástupci EP se na tom s členskými státy dohodli loni v prosinci, když jednali o zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami.