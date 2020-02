Europoslanci budou v ČR řešit údajný Babišův střet zájmů

Praha - Do Česka dnes přijíždí skupina poslanců Evropského parlamentu, kteří budou do pátku zjišťovat fakta o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Delegace vedená předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Monikou Hohlmeierovou se podle informací ČTK v Praze sejde mimo jiné se zástupci ministerstev financí, zemědělství a pro místní rozvoj nebo s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslavem Kalou. Europoslanci se chtěli sejít i s Babišem, který ale jednání nepotvrdil, podle něj by schůzka neodpovídala odbornému charakteru návštěvy delegace.

Europoslanci dorazí do Prahy dnes večer, pracovní jednání je čekají ve čtvrtek a v pátek. Kromě schůzky se zástupci ministerstev a NKÚ budou mluvit i s představiteli dočasné senátní komise zřízené kvůli auditním zprávám Evropské komise, které prověřovaly údajný Babišův střet zájmů při čerpání dotací holdingem Agrofert. Europoslance čeká také setkání s neziskovými organizacemi či s investigativními novináři z několika médií. Mluvit budou i se zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR.

V delegaci je pět členů výboru CONT, včetně českého europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Šestým europoslancem ve skupině je Mikuláš Peksa (Piráti), který členem výboru není. V delegaci jsou představitelé frakcí evropských lidovců, socialistů a zelených. Nepřipojil se nikdo z frakce liberálů, do které se v Evropském parlamentu řadí i ANO.

Z vládních politiků by se měl s europoslanci sejít ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Europoslanci se chtěli sejít i přímo s Babišem, Zdechovský ale ČTK řekl, že premiér schůzku zrušil.

Babiš ČTK napsal, že setkání zrušit nemohl, protože jej nikdy nepotvrdil. "Setkání se zástupci CONT se neuskuteční z důvodu, že jejich návštěva má mít odborný charakter a jelikož předseda vlády není osobou podílející se na systému řízení a kontrole systému zemědělských a strukturálních fondů, nebylo by takové setkání z hlediska efektivity a účelnosti přínosem pro uvedenou pracovní cestu zástupců CONT," uvedl Babiš.

Výbor CONT v lednu schválil, že jeho delegace na cestě do ČR bude jednat s Babišem nebo se zástupci několika ministerstev. Mise související s prověřováním možného Babišova střetu zájmů v souvislosti s evropskými dotacemi má za cíl zjistit, jak české úřady nakládají s penězi z evropských fondů.

Loňská zpráva auditorů Evropské komise, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy Babiš stále má vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možným premiérovým střetem zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš v minulosti obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítl a označil ho za politickou záležitost.