Euro je politický projekt, nikoliv finanční, míní exministr Pilný

Praha - Euro je politický projekt, nikoli finanční, jehož udržitelnost není příliš velká. Na dnešní mezinárodní konferenci Od ostnatého drátu k Schengenu v Poslanecké sněmovně to řekl bývalý ministr financí a nyní pražský zastupitel Ivan Pilný (ANO). Podle ekonoma Jana Švejnara, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku, by na tom Česká republika naopak byla lépe, kdyby euro měla.

Jednotnou evropskou měnu v současnosti používá 19 z 28 členských zemí Evropské unie. Česká vláda loni v prosinci schválila dokument ministerstva financí a České národní banky, který doporučuje zatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Mezi českou veřejností podle průběžných průzkumů převažuje odmítavý prostoj k přijetí eura.

"Euro je politický projekt, to není finanční projekt," řekl Pilný. Podle něj by byla nutná rekonstrukce, kterou si ale nedovede představit, aby ČR mohla uvažovat o přijetí měny. "Já bych doporučoval nesmírnou opatrnost a pokusit se alespoň oddělit politiku od ekonomiky," poznamenal. "Musíme se podívat trošku víc dopředu, tady se jedná o udržitelnost projektu. Ta v současné době není příliš velká," dodal.

Naopak Švejnar je pro přijetí eura z ekonomických důvodů. "Propočty ukazují, že bychom na tom byli lépe, kdybychom byli v eurozóně. Důležité jsou náklady spojené s kurzovním rizikem. Když si mohou lidé z eurozóny vybrat mezi námi a Slovenskem, vybírají si Slovensko, protože nemají kurzovní riziko. U nás zvlášť v posledních pěti až šesti letech kurz hodně fluktuoval kvůli aktivní politice centrální banky," uvedl.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová míní, že by Česko mělo euro přijmout až v případě, že eurozóna nebude ohrožena riziky. Dodala ale, že rizika se v poslední době spíše navyšují.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) řekl, že koruna je dlouhodobě nejstabilnější měna v regionu. "Ten náklad - ztráta autonomní měnové politiky, to, že se nebude šít na míru České republiky, ale budeme přijímat měnovou politiku Evropské centrální banky, kterou musí ušít na míru naprosto různorodých ekonomik - je tak obrovský, že to smysl dělat nemá," dodal. Bývalý náměstek ministra financí Václava Klause v letech 1990 až 1992 Dušan Tříska považuje vstup do eurozóny za nesmysl.