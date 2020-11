EU zavede kvůli Boeingu cla na americké zboží

Brusel - Evropská unie ještě dnes zavede cla na dovoz zboží ze Spojených států v odvetě za podporu, kterou Washington poskytoval výrobci letadel Boeing. Po videokonferenci ministrů obchodu to oznámil místopředseda Evropské komise (EK) Valdis Dombrovskis. Cla v celkovém ročním objemu čtyř miliard dolarů (téměř 90 miliard Kč) začne evropský blok vybírat od úterý.

Podle Dombrovskise je unie připravena vyjednávat o zrušení cel. To ale jen v případě, že nová americká vláda zruší cla, která zavedla v reakci na evropskou podporu firmě Airbus.

"Vyzýváme Spojené státy, aby souhlasily s oboustranným zrušením těchto odvetných opatření," řekl Dombrovskis," podle něhož je unie připravena cla zrušit okamžitě v případě odezvy z USA.

Evropská cla jsou zatím posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc výrobcům letadel, který se táhne už 16 let. Spojené státy už dříve zavedly cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Světová obchodní organizace (WTO) koncem října povolila také celní odvetu ze strany EU vztahující se na podporu, kterou Washington poskytoval Boeingu.

Evropský blok sáhl k odvetným clům přesto, že minulý týden byl novým americkým prezidentem zvolen kandidát Demokratické strany Joe Biden. Od něj si totiž unie slibuje zlepšení obchodních vztahů ve srovnání s jeho končícím předchůdcem Donaldem Trumpem.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli řekl, že dnešní hlasování lídrů unijních zemí o zavedení nových cel na dovoz zboží z USA by mělo vzít v potaz právě i výsledky amerických voleb. On sám by rozhodnutí nechal na začátek příštího roku, až začne fungovat nová americká administrativa. Podle Petříčka jde o ekonomicky citlivé téma a Bidenův příchod by mohl přispět ke zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy.

Podle německého ministra Petera Altmaiera, který dnešní videokonferenci předsedal, je však logické, že unie s reakcí na americká cla teď přichází. Cla se s největší pravděpodobností dotknou amerických letadel a jejich součástí, ovoce, ořechů a dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží, od stavebních strojů až po stoly pro kasina.