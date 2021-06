EU zařadila Česko na seznam zelených zemí, zjednoduší to cestování

Stockholm/Praha - Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) zařadilo ode dneška Česko mezi zelené země s nízkým rizikem nákazy, což usnadní cestování do evropských zemí, které se řídí společným unijním semaforem. Pro většinu oblíbených turistických destinací, včetně Chorvatska, už Češi nebudou potřebovat negativní test ani trávit čas v karanténě. Na změny v pravidlech cestování upozornil server Seznam Zprávy.

Cestující ze zemí nebo regionů klasifikovaných jako zelené, bez ohledu na své občanství, mohou vstoupit do Chorvatska, aniž by podléhali požadavku izolace nebo testu. Dosud byl vstup do Chorvatska možný jen po nejméně 14 dnech od dokončení očkování, do 180 dní po prodělání nemoci covid-19 nebo s negativním PCR nebo antigenním testem.

Evropská komise v polovině června spustila platformu Re-open EU, kde je možné přehledně najít pravidla pro vstup do jednotlivých zemí Evropské unie a také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska v závislosti na barvě výchozí země na cestovatelském semaforu. Platforma používá informace z ECDC a každý den je aktualizuje. Platforma, dostupná pro počítač i mobilní telefony, je k dispozici také v češtině.