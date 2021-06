EU vyplatila první peníze z fondu obnovy, mezi příjemci je také ČR

Brusel - Evropská unie dnes vyplatila první peníze z rozsáhlého fondu obnovy po pandemii covidu-19, a to 800 milionů eur (přes 20 miliard Kč). Peníze zamířily do 16 členských zemí EU, včetně České republiky. Oznámila to Evropská komise. První peníze budou směřovat do 41 národních a regionálních programů. Mezi jejich příjemce patří také například Německo, Francie, Polsko či Slovensko, uvedla komise.

Fond v celkové hodnotě 800 miliard eur (přes 20 bilionů Kč) označovaný jako NextGenerationEU je financován dluhopisy vydávanými Evropskou komisí. Vyplacené peníze jsou součástí iniciativy REACT-EU, která pod tento fond spadá. Cílem opatření v rámci REACT-EU je posílit odolnost zdravotnických systémů, udržovat a vytvářet pracovní místa a podporovat malé a střední podniky.

Iniciativa REACT-EU má v letech 2021 a 2022 poskytnout dodatečných 50,6 miliardy eur (zhruba 1,3 bilionu Kč) na programy kohezní politiky. "Jsem ráda, že kohezní politika zůstává v čele krizové reakce a obnovy," uvedla eurokomisařka pro kohezní politiku Elisa Ferreiraová. Dodala, že REACT-EU je prvním nástrojem fondu NextGenerationEU, který poskytuje podporu ekonomikám, podnikům a pracovníkům.

"Dneškem počínaje se již peníze z NextGenerationEU používají prostřednictví REACT-EU, aby pomáhaly našim regionům a městům zotavit se z pandemie a vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu," prohlásil eurokomisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn.

Výplata peněz přichází po úspěšné realizaci prvního prodeje dluhopisů v rámci NextGenerationEU. Prodej desetiletých dluhopisů vynesl 20 miliard eur (přes půl bilionu Kč).