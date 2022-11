EU se před začátkem zákazu dovozu zásobuje ruskou naftou, píše Reuters

Londýn - Evropští obchodníci pospíchají s doplňováním zásob ruské nafty před tím, než začne v únoru platit v EU zákaz jejího dovozu, protože alternativní zdroje jsou stále omezené. Píše to agentura Reuters.

EU zakáže dovoz ruských ropných produktů 5. února. Na dovozu nafty z Ruska je region značně závislý. Už v prosinci má vstoupit v platnost zákaz dovozu ruské ropy.

Od 1. do 12. listopadu se objem nákladu nafty určený pro skladovací oblast Amsterodam-Rotterdam-Antverpy (ARA) zvýšil proti říjnu o 126 procent na 215.000 barelů denně, upozornila analytička společnosti Vortexa Pamela Mungerová.

Rusko se zatím tento měsíc na celkovém dovozu pohonných hmot do Evropy podílí 44 procenty, protože existuje jen málo okamžitých nákladově efektivních alternativ. V říjnu jeho podíl činil 39 procent, ukazují údaje agentury Refinitiv. Před únorovou invazí Moskvy na Ukrajinu byla Evropa na dovozu ruského paliva závislá z více než 50 procent, i přes pokles je Rusko stále největším dodavatelem nafty na kontinent.

"EU bude potřebovat zajistit zhruba 500.000 až 600.000 barelů nafty denně, aby nahradila ruský objem, náhrada bude pocházet z USA a také z oblasti na východ od Suezu, především z Blízkého východu a Indie," uvedl analytik firmy FGE Eugene Lindell.

Za současný příliv ruské nafty může částečně zákaz dodávek nafty původem z Ruska na burzu ICE Futures Europe před sankcemi EU. Od 30. listopadu musí obchodníci na ICE prokázat, že do žádných nádrží v širším regionu ARA, které se použijí pro lednové dodávky, se nedostal žádný ruský produkt. Do zásobníků v ARA sice může v prosinci ještě dorazit ruská nafta, ale musí být přesunuta do jiných nádrží, ze kterých nebude možné realizovat lednové dodávky.