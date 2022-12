EU se neshodla na zmrazení peněz Maďarsku, půjčit Kyjevu chce i bez něj

Brusel - Země Evropské unie se dnes napoprvé neshodly na zablokování maďarských peněz z unijních fondů, které navrhla Evropská komise kvůli nedostatkům při kontrole veřejných zakázek a v boji proti korupci a klientelismu. Maďarsko zároveň v rámci společně projednávaného balíku opět nepodpořilo poskytnutí 18 miliard eur (asi 440 miliard korun) Ukrajině, které vyžaduje jednomyslnost. Ostatní státy proto chtějí připravit možnost, jak poslat Kyjevu peníze i bez maďarské účasti, řekl český ministr financí Zbyněk Stanjura. Země podle něj zároveň vyzvaly komisi, aby znovu zhodnotila pokrok maďarských reforem.

Unijní exekutiva minulý týden navrhla zmrazit Maďarsku výplatu 7,5 miliardy eur (183 miliard korun) ze strukturálních fondů kvůli nevyřešeným problémům při rozdělování veřejných peněz. Maďarské reformy, jimiž chtěla Budapešť docílit odblokování financí, nejsou podle komise dostatečné.

Zatímco některé státy západní a severní Evropy se doporučením chtěly řídit, část zemí střední a východní Evropy chtěla přihlédnout i k dalším probíhajícím maďarským reformním krokům. Tento postoj podporovaly i klíčové země Francie a Německo. Podle diplomatů nebylo jisté, zda se pro zmrazení fondů najde potřebná většina hlasů, a na hlasování proto ani nedošlo. Ministři zároveň neschválili ani paralelně projednávaný maďarský plán obnovy, na jehož základě může země dostat 5,8 miliardy eur z mimořádného fondu určeného na oživení ekonomik po pandemické krizi.

Podle Stanjury ministři vyzvali komisi, aby připravila novou analýzu. Ta by vzala v úvahu i reformní kroky, které maďarská vláda provádí v těchto dnech. "Jsem přesvědčen, že můžeme najít řešení během příštích dnů," prohlásil Stanjura. To by podle některých diplomatů mohlo otevřít cestu ke snížení zmrazené částky a tím zvýšit šanci na její schválení a následný maďarský souhlas s blokovanou pomocí. Krajní termín pro hlasování členských zemí o blokaci navržené EK je 19. prosinec.

Místopředseda komise Valdis Dombrovskis však po jednání podotkl, že bude obtížné zhodnotit maďarské reformy za několik dní, pokud EK například obdrží množství právních textů v maďarštině. "Uděláme, co budeme pod tímto skutečně velkým časovým tlakem schopni," řekl.

Maďarsko při vyjednávání o svých penězích z unijní kasy blokuje několik rozhodnutí vyžadujících jednomyslnost členských zemí. Vedle globální daně pro firmy je mezi nimi i právě finanční pomoc Ukrajině, o níž se dnes ministři rovněž bavili. Poté, co maďarský ministr Mihály Varga potvrdil veto Budapešti, navrhl Stanjura poskytnout Kyjevu peníze bez Maďarska.

"Znamená to, že budeme hledat řešení podporované 26 členskými státy," prohlásil Stanjura na zasedání. Ministři zároveň pověřili poradní orgány a Evropskou komisi, aby připravily možné řešení. Paralelně se však budou pokoušet o dohodu s Maďarskem. "Vylučuji variantu, že bychom nebyli schopni poslat peníze na Ukrajinu v lednu," dodal český ministr po jednání.

Vláda v Kyjevě kvůli ruské invazi žádá EU o co nejrychlejší poskytnutí finanční pomoci a evropský blok chce od ledna posílat zemi pravidelné částky.

"Ukrajina je ve válce a zoufale potřebuje naši pomoc. Nemůžeme dovolit, aby jedna země zdržovala a blokovala finanční podporu EU," prohlásil Dombrovskis. EK podle něj stále doufá, že se podaří přesvědčit Maďarsko k podpoře společné půjčky ručené unijním rozpočtem, počítá však i s možností záruk poskytnutých jednotlivými státy v případě "plánu B". Podle unijních činitelů však bude složitější a časově náročnější nalézt náhradní řešení například v podobě mezivládní dohody, u níž by hrozila nutnost schvalování orgány některých zemí.

Zatímco politici některých unijních zemí označují maďarský přístup za vydírání. Maďarsko tvrdí, že pomoc Ukrajině neblokuje v souvislosti s jednáním o svých dotacích. "Odmítáme, aby byla změna našeho postoje podmiňována fondy EU," uvedl mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. Budapešť tvrdí, že je připravena Kyjevu poskytnout finanční pomoc na vlastní pěst.

Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa Maďarsko z vlastního rozpočtu poskytne přímo Ukrajině částku, která by na něj připadala v rámci zmíněného unijního balíku. "Necheme, aby byl zdrojem podpory úvěr. Nemyslím si, že bychom se měli zadlužit. Nesouhlasíme s tím, aby EU byla unií dlužníků," řekl Szijjártó na tiskové konferenci v Bratislavě po jednání s kolegy z Česka, Maďarska a Slovenska.