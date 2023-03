EU se dohodla na cíli do roku 2030 omezit spotřebu energie o 11,7 procenta

Brusel - Evropská unie by měla do roku 2030 omezit celkovou konečnou spotřebu energie o 11,7 procenta proti hodnotám, které pro konec desetiletí odhadovala před třemi lety. Shodli se na tom v noci na dnešek zástupci členských zemí a Evropského parlamentu. Dojednali tak podmínky další ze série norem klimatického balíčku, jehož cílem je snížit produkci skleníkových plynů do konce desetiletí. Aby norma vstoupila v platnost, státy i europoslanci ji musejí ještě oficiálně potvrdit.

Směrnice o energetické účinnosti je součástí sady norem známé jako Fit for 55, jejímž cílem je omezit produkci skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990. Státy by na základě její dnes dohodnuté podoby měly od roku 2024 zvyšovat účinnost a dosahovat takových úspor, aby celková konečná spotřeba energie klesala průměrně o 1,49 procenta ročně. Dosavadní plán počítal s hodnotou 0,8 procenta. Celkový nově dohodnutý cíl podle výpočtů unijních orgánů odpovídá úspoře energie získané ze 763 milionů tun ropy.

"Úspory energie jsou klíčovým krokem při záchraně planety. Evropané v uplynulých měsících dokázali, že jsou schopni a připraveni čelit této výzvě a náš průmysl dokázal, že zvládne optimalizovat využívání energie," uvedl k dohodě místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Narážel tak na omezování spotřeby energie související zejména s inflací a ruskou invazí na Ukrajinu.

Nová pravidla počítají mimo jiné s výraznějším podílem veřejného sektoru na úsporách, zatímco velké podniky budou muset do svého provozu začlenit efektivní systém řídící jejich spotřebu energií. Členské státy dostanou za úkol prosazovat využívání lokálních zdrojů vytápění a chlazení ve městech nad 45.000 obyvatel.