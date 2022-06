EU schválila částečné embargo na ruskou ropu i sankce proti bankám

Brusel - Evropská unie dnes definitivně schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba zásobujícím Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU.

Evropský blok zároveň vyloučil z mezinárodního platebního systému SWIFT tři ruské banky, včetně největší Sberbank. Třem ruským televizím šířícím válečnou propagandu Kremlu zakázal vysílat v EU.

Na více než tisícihlavý seznam potrestaných ruských činitelů dnes přibylo 65 lidí, zejména vojenských velitelů spojených s masakry civilistů v Buči a násilnostmi v Mariupolu. Je mezi nimi rovněž někdejší ruská gymnastka Alina Kabajevová, která je podle médií přítelkyní prezidenta Vladimira Putina a stojí v čele velké mediální skupiny NMG. Naproti tomu po tlaku Maďarska se na listině neobjeví původně plánované jméno ruského patriarchy Kirilla. O 18 položek se rozšíří seznam sankcionovaných firem či institucí. Většinu tvoří zbrojovky, unie však zmrazila styky i s Národním zúčtovacím depozitářem. Největší depozitář cenných papírů v zemi plánovala Moskva využívat k obsluze evropských dluhopisů.

EU rovněž zakáže vývoz desítek chemikálií, které mohou Rusku posloužit k výrobě chemických zbraní.

"Dnešním balíkem dále omezujeme ruské možnosti financovat válku," komentoval shodu sedmadvacítky zemí šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Pro ruskou ropu je EU největším trhem, na nějž míří téměř polovina veškerého vývozu. Evropská komise v původním návrhu před měsícem usilovala o úplné embargo, tento plán však vetovalo Maďarsko.

Unie se nakonec dohodla na tom, že od 5. prosince přestane dovážet surovou ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Časově nespecifikovanou výjimku má ropovod Družba. Německo a Polsko, dovážející ropu jeho severní větví, se však zavázaly do konce roku tento import ukončit. Sedmadvacítka by se tak měla celkem zbavit více než 90 procent ruské ropy.

Sankce počítají i se zákazem exportu produktů z ropy dovezené Družbou, aby země pokračující v importu nezískaly konkurenční cenovou výhodu. Česko však bude mít do 5. prosince příštího roku výjimku, kterou chce využít zejména k dovozu nafty ze slovenské rafinerie Slovnaft. Text výjimky číselně nevymezuje povolený objem, který by ovšem neměl přesáhnout obvyklé množství z posledních pěti let.