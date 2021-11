EU rozšíří sankce proti Bělorusku, řekla von der Leyenová po setkání s Bidenem

Washington/Brusel - Evropská unie se chystá rozšířit sankce proti Bělorusku, nové postihy budou mířit na osoby i podniky. Po dnešním setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Počínání Minsku, který podle předních činitelů EU cíleně vyhrocuje migrační krizi na běloruských hranicích s Polskem a pobaltskými zeměmi, označila šéfka unijní exekutivy za útok autoritářského režimu a poznamenala, že tento pohled sdílí i Biden.

"Naprosto sdílíme pohled, že je to hybridní útok autoritářského režimu, který se snaží destabilizovat demokratické sousedy," řekla von der Leyenová. "Nezafunguje to. Budeme bránit naše demokracie," dodala s tím, že nové sankce by mohly začít platit počátkem příštího týdne.

EK úzce spolupracuje s Lotyšskem, Litvou a Polskem a von der Leyenová o této "výzvě pro Evropu" podle svých slov hovořila s lídry všech tří zemí.

EU i USA se chtějí zabývat mimo jiné možností uvalení sankcí na některé aerolinky, které podle nich usnadňují kupčení s lidmi v Bělorusku, uvedla von der Leyenová.

Polské hranice se v posledních dnech pokoušejí překročit tisíce lidí z asijských zemí; Varšava ochranu hranic posílila armádou. Země EU tvrdí, že režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka schválně přivádí běžence k hranicím v odvetě za sankce, které EU uvalila na Minsk kvůli porušování lidských práv při potlačení protestů po loňských prezidentských volbách.

Státy EU se shodují na rychlém rozšíření sankcí proti běloruskému režimu

Státy Evropské unie se shodují na rychlém přijetí dalších sankcí proti běloruskému režimu kvůli vyhrocení migrační krize na běloruských hranicích s Polskem a pobaltskými zeměmi. Velvyslanci unijních států dnes podpořili balíček postihů reagujících na "hybridní útok", jehož se podle nich dopouští autoritářský vládce Alexandr Lukašenko svážením migrantů k hranicím. Běloruské aktivity odsoudili jako nehumánní a nelegální také velvyslanci zemí Severoatlantické aliance. Lukašenko odmítá, že by se zneužíváním migrantů snažil destabilizovat EU.

Polské hranice se v posledních dnech pokoušejí překročit tisíce lidí z asijských zemí, kvůli nimž vyslala Varšava do akce armádu. Humanitární organizace upozorňují na zoufalou situaci lidí dlouhodobě pobývajících v bídných podmínkách zhoršených mrazivými teplotami. Polský premiér Mateusz Morawiecki mluví o problému celé EU. Sedmadvacítka chce na Lukašenka vyvinout tlak prostřednictvím dalších sankcí.

Velvyslanci EU dnes podle diplomatického zdroje ČTK podpořili balíček, který počítá i s postihy vůči letecké společnosti Belavia dopravující migranty do Běloruska. Sankce by již v pondělí mohli schválit unijní ministři zahraničí. Jejich podobu však ještě budou upřesňovat zástupci unijních zemí. Zvláště Irsko bylo dosud proti tomu, aby EU zrušila s Belavií stávající kontrakty na pronájem letadel od unijních firem, které sídlí zejména právě v Irsku. Jednat se tak bude mimo jiné o tom, zda zakázat jen uzavírání nových smluv nebo zrušit i ty dosavadní. Sankce by také měly zasáhnout zhruba tři desítky běloruských činitelů. Unie již dosud potrestala přes 160 představitelů režimu a 16 institucí či firem,

Polský zástupce dnes podle zdroje agentury Reuters prezentoval napjatou situaci také velvyslancům zemí NATO. "Spojenci dali jasně najevo, že za krizi nese odpovědnost Bělorusko a že Lukašenkovo využívání migrantů jako hybridní taktiky je nehumánní, nepřijatelné a nelegální," citovala agentura diplomata přítomného jednání. Členské země NATO se chystají v nejbližších dnech na situaci reagovat společným prohlášením.