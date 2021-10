EU rozdá mladým lidem 60.000 jízdenek, aby poznávali Evropu vlakem

Brusel - Cestovat až 30 dnů zdarma po Evropě mohou mladí lidé, kteří se přihlásí do soutěže vypsané ode dneška Evropskou komisí. V rámci projektu Discover EU rozdá Evropská unie osmnácti až dvacetiletým lidem 60.000 vlakových jízdenek platných na území všech 27 členských států. Jednotlivé země dostanou pro své mladé obyvatele přidělen počet lístků v poměru k celkovému počtu obyvatel EU.

Jízdenky budou platit od března příštího roku do února 2023. V této době si jejich majitelé budou moci vybrat až 30 dní bezplatného cestování po Evropě. Kvůli možným covidovým omezením budou jízdenky pružné a datum odjezdu půjde měnit až do dne cesty.

"Komise vyhlásila rok 2022 Evropským rokem mládeže. Při této příležitosti se rozbíhá další kolo soutěže Discover EU, která tentokrát v ještě větším měřítku mladým lidem umožní cestovat vlakem, rozšířit si obzory, obohatit se o nové zkušenosti a poznat ostatní Evropany při cestách po železnici," uvedla eurokomisařka pro kulturu, vzdělání a mládež Marija Gabrielová a připomněla, že projekt navržený Evropským parlamentem funguje od roku 2018.

Letos se nabídka týká lidí narozených od 1. července 2001 do 31. prosince 2003. Na registraci do soutěže mají ode dneška dva týdny. Úspěšní žadatelé mohou cestovat samostatně nebo v maximálně pětičlenných skupinkách. Zapojit se mohou i lidé se zvláštními potřebami, kterým EU uhradí například náklady na doprovod či asistenčního psa.

"Je to příležitost pro mladé lidi poznat, jak komfortní, pohodlné a rychlé může cestování ve vlacích být. Budoucnost cestování je na kolejích," prohlásil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, podle něhož má Česko v rozvoji železniční sítě proti dalším zemím EU co dohánět a bude to úkol pro novou vládu.

Jízdenky Discover EU sice platí především na železnici, ve výjimečných případech však podle komise bude možné využít autobusů, trajektů či letadel. Cílem je, aby mohli cestovat lidé ze všech míst EU včetně těch, kam železnice nevede.