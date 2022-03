EU připravuje další sankce za ruskou invazi na Ukrajinu, oznámil Borrell

Štrasburk - Vlády členských zemí EU připravují kvůli ruské agresi na Ukrajině nové sankce, které plánují uvalit na zhruba stovku Rusů napojených na režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku to dnes oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle kterého by rozhodnutí mohlo padnout ještě dnes. "Členské státy pracují na balíčku sankcí, cílených na asi 100 lidí na různých úrovních (ruské) státní správy," řekl Borrell. Mohlo by se jednat o zákaz cestování či o zmrazení majetku.

