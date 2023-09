EU pomůže Itálii s migranty na Lampeduse, řekla von der Leyenová

Řím/Lampedusa (Itálie) - Itálie může počítat s pomocí Evropské unie při řešení situace na ostrově Lampedusa, který se v posledních dnech potýká s přílivem tisíců migrantů. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, která tento malý středomořský ostrov nedaleko afrického pobřeží navštívila společně s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Šéfka unijní exekutivy nabídla mimo jiné posílení námořních a vzdušných patrol či pomoc pohraniční agentury Frontex při registraci běženců. Meloniová slíbila nespokojeným místním obyvatelům, že se zasadí o zlepšení situace a prohlásila, že na to Itálie sama nestačí.

"Je to úkol pro Evropu a vyžaduje evropské řešení," řekla na společné tiskové konferenci von der Leyenová.

Lampedusa v tomto týdnu čelila nezvykle velkému náporu migrantů, kterých tam podle posledních údajů úřadů dorazilo přes 12.000. Jen v sobotu připlulo podle médií dalších 500 lidí a nová plavidla se objevují i dnes. Podle dnešních informací Červeného kříže přebývá v záchytném centru na ostrově 1500 migrantů, ačkoli jeho kapacita je 400. Italské úřady převážejí část běženců na Sicílii a do pevninské části země, podle místních obyvatel je to však málo.

"Jestli si někdo myslí, že tuto krizi můžeme vyřešit jen v rámci Itálie, tak se zásadně mýlí," volila Meloniová podobná slova jako šéfka EK. Von der Leyenová vedle zmíněných možností hovořila například o tom, že chce prověřit případné ustavení nové unijní námořní mise, která by pomohla v boji proti pašerákům lidí.

Od začátku roku se do Itálie dostalo podle posledních údajů ministerstva vnitra přes 126.000 migrantů, což je skoro dvojnásobek proti stejnému období loni. Velká část z nich míří přes moře právě na Lampedusu či na nedalekou Sicílii. Meloniová s von der Leyenovou se shodly na tom, že EU musí pracovat na uzavření dohod, které by severoafrické státy motivovaly k lepším kontrolám lidí mířících do Evropy. Brusel podle německé političky urychlí dodávky vybavení pro tuniskou pobřežní stráž a bude pracovat na vylepšení legislativy namířené proti lidem, kteří vydělávají na převozech běženců.

"To my rozhodneme, kdo přijde do Evropy, nikoli pašeráci lidí," řekla dnes von der Leyenová, podle níž se unijní země nezříkají povinnosti poskytnout azyl těm lidem, kteří na něj mají nárok.

Státy EU v současnosti pracují na schválení migrační reformy, která by jihoevropským zemím s přílivem běženců pomohla. Do té doby jsou ale Itálie či Řecko odkázány pouze na dobrovolnou pomoc některých jiných zemí, což podle Říma zdaleka nestačí. Von der Leyenová dnes vyzvala unijní státy, aby se do systému zapojily. Například Německo ale v sobotu oznámilo, že se v současnosti na dobrovolném přebírání migrantů podílet nebude.