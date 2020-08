EU musí povzbudit Bělorusy k revoluci, řekl Babiš

Praha - Evropská unie musí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) povzbudit Bělorusy, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Na svém twitteru dnes uvedl, že svoji roli musí hrát země Visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) s pobaltskými zeměmi. Víc chce sdělit ve svém obvyklém večerním videu na sociálních sítích. ČTK dnes Babiš řekl, že vláda se nebude situací v pondělí zabývat a že o věci komunikuje s evropskými lídry.

"V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju, a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení," uvedl Babiš.

V Bělorusku pokračují protesty proti falšování výsledků voleb hlavy státu a proti brutálnímu násilí policie vůči demonstrantům. Navzdory protestům ústřední volební komise oficiálně potvrdila "drtivé vítězství" dlouholetého prezidenta Alexandra Lukašenka. Hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská výsledky neuznala, požádala o přepočítání hlasů a následně byla donucena k odjezdu do zahraničí. V sobotu se v Česku konala demonstrace k vyjádření solidarity s Bělorusy, dnes se uskuteční další dvě v Praze a Brně.

Šéfové zahraničních výborů Sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD) a Senátu Pavel Fischer (nezávislý) se v pořadu Partie televize Prima shodli, že je zneklidnily informace o tom, že ruský prezident Vladimir Putin slíbil Bělorusku pomoc se zajištěním bezpečnosti země, pokud o to Minsk požádá. Veselý uvedl, že byl zprvu spíše zastáncem politické diplomacie. Pokud by ale do Běloruska vstoupily ruské ozbrojené síly, měly podle něj Evropská unie i Spojené státy dát Moskvě jasný signál, že jde o krok naprosto nepřijatelný.

Veselý uvítal, že sankce, na kterých se v pátek shodli ministři zahraničí zemí EU, se budou týkat jen určitých osob a nebudou plošné. Čeká také, že EU vydá prohlášení o neuznání výsledku voleb a že k Lukašenkovi tak nebude přistupováno jako k oficiálnímu zástupci státu. Podle Fischera je důležité, aby sankční seznam cílil na konkrétní velitele jednotek, nejbližší Lukašenkovo okolí a jeho hospodářské zájmy.