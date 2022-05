EU jedná o šestém balíku protiruských sankcí, Borrell dnes shodu nečeká

Brusel - V Bruselu dnes jednají ministři zahraničí členských zemí Evropské unie o šestém balíku sankcí proti Rusku po jeho agresi vůči Ukrajině. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell při příchodu na jednání uvedl, že dohoda o zákazu dovozu ruské ropy dnes nejspíš uzavřena nebude. Na vině je podle něj "silná pozice některých států". Proti embargu se staví Maďarsko, které není spokojeno s Evropskou komisí navrženými výjimkami. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis prohlásil, že jeden člen dělá z ostatních rukojmí, informovala agentura Reuters. Pro Česko je současná podoba návrhu přijatelná, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Budapešť chce vyjmout ze sankcí ropu dodávanou ropovody nebo od EU žádá miliardové kompenzace za růst cen energií.

"Celá unie je držena jako rukojmí jedním členským státem. Musíme se dohodnout, nemůžeme zůstat rukojmím," prohlásil Landsbergis.

Rakousko a Lucembursko věří, že dohoda bude uzavřena v nejbližších dnech. Podle šéfa lucemburské diplomacie Jeana Asselborna "neexistuje žádná omluva pro to, aby balík nebyl přijat".

"Jsem přesvědčen, že se nám v příštích dnech podaří dokončit šestý balíček sankcí," řekl rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. "Je jasné, že je stále potřeba určitá diskuse, ale myslím si, že bychom měli usilovat o to, aby tyto diskuse probíhaly tam, kam patří, tedy na Radě, abychom na veřejnosti nevytvářeli nepůsobili nejednotně. Rusko nás sleduje," dodal.

"V debatách s komisí máme domluveny podmínky, které jsou pro Českou republiku přijatelné," řekl Lipavský a dodal, že balík není zatím odsouhlasený a proto "čekáme, kam se debata posune. Situace na východě ale ukazuje, že je potřeba pokračovat v sankcích". O detailech se nechtěl zmiňovat s ohledem na probíhající jednání. Dosud se hovořilo o tom, že Praha by dostala výjimku trvající nejpozději do poloviny roku 2024. Rozdělení balíku sankcí na části podle Lipavského není žádoucí.

Unijní návrh sankcí způsobil Maďarsku potíže a má proto právo očekávat od EU návrh řešení a investice, které by kompenzovaly růst cen, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve videu na facebooku. Řešením by byla modernizace maďarské energetické struktury s náklady 15 až 18 miliard eur (zhruba 370 až 440 miliard Kč), uvedl ministr. Tuto částku žádá od EU. Informovala o tom agentura Reuters.

Dalším řešením by podle Budapešti mohlo být, aby se embargo nevztahoval na dodávky ropy ropovodem. Pokud by se tak stalo, byl by navrhovaný balík pro Budapešť přijatelný. Maďarsko od návštěvy předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové v Budapešti na začátku května neobdrželo od jejího úřadu žádnou novou vážně míněnou nabídku týkající se ropných sankcí vůči Rusku, řekl Szijjártó.

Šéfka Evropské komise oznámila v pořadí šestou skupinu sankcí proti Rusku před 12 dny, připomíná server Politico. Dosavadní jednání blokuje Maďarsko, které nesouhlasilo s komisí navrženými výjimkami a odklady pro země nejvíce závislé na ruských energetických surovinách. Podle serveru je ve hře i varianta, že se balík rozdělil na dvě části; jedna by byla schválena hned a o embargu na ruskou ropu by se jednalo dál.