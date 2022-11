EU chce zpřísnit svůj plán na ochranu klimatu, uvedli v Egyptě její činitelé

Šarm aš-Šajch (Egypt) - Evropská unie plánuje zpřísnit svůj cíl pro snižování emisí v rámci pařížské dohody o klimatu. Na summitu COP27 v Egyptě to dnes řekl místopředseda Evropské komise (EK) odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans. Tiskové konference o vyjednáváních za EU se zúčastnil i český ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který uvedl, že je třeba urychlit mezinárodní úsilí o zmírnění škodlivých dopadů změny klimatu.

Doposud EU plánovala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, a do roku 2050 je eliminovat. V současnosti ale usiluje o úsporu nejméně 57 procent, oznámil Timmermans v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch podle agentury DPA.

Členské země a zákonodárci jednají o legislativě, která má těchto cílů dosáhnout, a podle Timmermanse by měla být hotová do konce roku. Nejprve je třeba schválit příslušné legislativní návrhy z evropského klimatického balíčku Fit for 55, z nějž už byly předběžně schváleny tři z pěti klíčových oblastí, například zpřísnění emisi u osobních aut a dodávek. Dodal, že blok poté plánuje svůj cíl aktualizovat před klimatickým summitem OSN, který se bude konat příští rok.

"Bez ohledu na to, z jaké země nebo regionu pocházíme, jsme už teď v každodenním životě konfrontováni se škodlivými dopady změny klimatu. Vědecké poznatky říkají, že situace je naléhavá a že musíme konat hned," uvedl Jurečka podle tiskového prohlášení zaslaného ČTK. "Přestože jsme společně přijali řadu opatření, stále nejsou dostatečná a v mnoha oblastech přetrvává vážný nedostatek ambicí. V této nelehké práci proto musíme vytrvat a urychlit mezinárodní úsilí o zmírnění škodlivých dopadů na klima a posílení adaptace na změnu klimatu,“ dodal.

Podle Jurečky musí ministři během závěrečných dnů klimatické konference navázat na tvrdou práci vyjednávačů a zopakovat úspěch z loňské konference v Glasgow novým úspěchem ze Šarm aš-Šajchu. Dodal, že jen tak je možné udržet pařížské cíle "živé a reálné".

Avizované zpřísnění cíle uvítala Jitka Martínková, účastnice COP27 za Klimatickou koalici, která je platformou českých ekologických organizací. Je však podle ní stále nedostatečný. "Zvýšení evropských ambicí vítáme. Oznámené číslo 57 procent ale stále zaostává za ideálem a před oficiálním zasláním nového závazku do OSN by se jej měla Evropa dorovnat na potřebných 65 procent," uvedla v prohlášení zaslaném ČTK.

Po ambicióznějších cílech volá také expertka na klimatickou politiku ekologické organizace Greenpeace, Miriam Macurová. “Oznámený záměr zvýšit evropský cíl snižování emisí o dvě procenta není dostatečný pro splnění klimatických závazků z Pařížské dohody," uvedla. "K reálnému navýšení klimatických cílů Evropě mohou pomoci ambicióznější cíle pro obnovitelné zdroje a energetické úspory, o kterých se rozhoduje v právě projednávané legislativě z balíčku Fit for 55 a REPower EU," dodala.