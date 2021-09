EU bude jednat s Tálibánem, chce misi v Kábulu, shodli se ministři

Brdo pri Kranju/Brusel - Evropská unie je připravena při splnění konkrétních podmínek jednat s Tálibánem, který převzal moc v Afghánistánu. Míra spolupráce bude záležet na tom, jak radikální hnutí přistoupí k unijním požadavkům, mezi nimiž je například dodržování lidských práv či možnost dalších evakuací ze země. Po neformálním jednání ministrů zahraničních věcí členských zemí bloku to novinářům řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. EU by podle něj chtěla na plnění podmínek či pokračování evakuací dohlížet prostřednictvím společného zastoupení v Kábulu.

"Abychom mohli podporovat afghánské obyvatelstvo, budeme muset spolupracovat s Tálibánem, což neznamená uznání (jeho vlády). Je to pracovní dohoda," prohlásil Borrell po neformálním ministerském jednání ve Slovinsku.

Země EU se podle něj shodly na tom, že spolupráci s Tálibánem se nelze vyhnout, její intenzita ovšem bude záviset na tom, jak radikální hnutí přistoupí ke svému vládnutí. Evropský blok mimo jiné chce, aby Tálibán respektoval vládu práva, umožnil vznik přechodné vlády otevřené i dalším subjektům. Země by se pod jeho vedením rovněž neměla stát útočištěm pro teroristy.

EU také požaduje, aby do země mohla proudit humanitární pomoc, která by zlepšila situaci nejchudších skupin obyvatel a pomohla předejít masové migrační vlně. Pokud to bezpečnostní okolnosti dovolí, chce unie situaci přímo na místě monitorovat prostřednictvím stálé mise v Kábulu, dodal Borrell.