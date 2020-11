Etický panel: Autoři 168 hodin neporušili Kodex ČT

Praha - Autoři reportáže v pořadu 168 hodin, v níž ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) označila premiéra Andreje Babiše (ANO) za debila, neporušili Kodex České televize ani zásady profesionální etiky pracovníků vysílatele veřejné služby. Vyplývá to z šetření členů Etického panelu zveřejněného na webu ČT. Radu ČT o výsledku informoval generální ředitel Petr Dvořák.

Záznam slov ministryně pořízený mimo kameru po skončení rozhovoru zveřejnila Česká televize (ČT) v nedělním pořadu 168 hodin. "To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím," uvádí Maláčová v odvysílaném záznamu.

"Členové Etického panelu považují za veřejný zájem občanů vědět, jaké vztahy, a to zejména v krizové situaci, panují mezi jednotlivými členy vlády. Vyjádření kteréhokoliv člena vlády v tomto smyslu, pronesené před novináři jako reprezentanty veřejnosti, nelze považovat za soukromé," uvedli členové panelu.

Na obrazovce nebylo užito upozornění na okolnost, že vyjádření ministryně nebylo určeno pro záznam. Tato skutečnost však podle členů panelu jednoznačně vyplývala z kontextu reportáže.

Maláčová o svém výroku později uvedla, že se vyjádřila v emocích. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček považoval postup autorů ČT za hranou. Zároveň neviděl důvod k tomu, aby se ministryně premiérovi omlouvala.