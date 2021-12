Etická komise vyloučila Vyšehrad z 3. ligy, tři sudí dostali osmiletý zákaz

Praha - Etická komise Fotbalové asociace ČR v korupční kauze okolo bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra vyloučila Vyšehrad z třetí ligy. Klub může od příští sezony startovat nejvýš v pražském přeboru.

Rozhodčím Zdeňku Kovalovi, Jiřímu Musilovi a Miloši Vitnerovi komise zakázala osm let působit ve fotbale a zároveň jim uložila pokutu 25 tisíc korun. Miroslav Svoboda nesmí 18 měsíců zastávat funkci delegáta.

O prvních verdiktech v kauze kolem Berbra informovala FAČR v tiskové zprávě. Všichni potrestaní se mohou odvolat k odvolací komisi. Etická komise se zatím nijak nevyjádřila k nedávno zveřejněným policejních odposlechům, v nichž figurují i funkcionáři z elitních klubů, třeba mistrovská Slavia a její někdejší sportovní ředitel Jan Nezmar.

V aféře, která odstartovala vloni říjnu, bylo obviněno 20 lidí. Více než polovina z nich včetně Berbra a někdejšího sportovního ředitele tehdy druholigového Vyšehradu Romana Rogoze už ale z FAČR vystoupila a etická komise s nimi nemůže vést řízení.

Vyšehrad se s vědomím Rogoze, který v minulosti dělal funkcionáře i v prvoligové Příbrami a Českých Budějovicích, podle etické komise dopustil několika disciplinárních prohřešků v podobě úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.

"Tohle byl asi nejsložitější případ na právní posouzení a vycházení z důkazů, protože těch byla opravdu velká spousta. Poměrně dlouho jsme zvažovali, jestli a jak Vyšehrad potrestat a jak s tím dále zacházet," řekl ve videu předseda etické komise Jan Eisenreich.

"Nakonec jsme se rozhodli přeřadit Vyšehrad o dvě soutěže níž. S tím, že by to bylo platné okamžitě a Vyšehrad by již nenastoupil do jarní části soutěží. Po doručení usnesení má Vyšehrad pět dní na to, aby se odvolal. Pokud se odvolají, bude o nich rozhodovat odvolací komise. Pokud se neodvolají, šestým dnem je rozhodnutí účinné," doplnil.

Hlavní rozhodčí Musil a asistenti Koval s Vitnerem dostali trest za to, že od Rogoze přijali nabídku za úplatu ovlivnit druholigový zápas Vyšehradu s Chrudimí, který se hrál vloni v červnu. Pražský celek v něm nakonec prohrál 1:3.

"Těmto osobám byl slíben úplatek ve výši 170 tisíc korun za ovlivnění utkání. Oni nabídku přijali. Zápas se poté nevyvedl a oni peněžité plnění nedostali," prohlásil Eisenreich.

Delegáta Svobodu komise potrestala za to, že neoznámil úplatek. "Pan Svoboda byl delegátem v jednom z inkriminovaných zápasů. Vycházeli jsme z video dokumentace. Je natočen záběr z kabiny rozhodčích a rozhodčí se tam baví o úplatku. Pan Svoboda o tom musel vědět, že nějaký úplatek proběhl," poznamenal Eisenreich.

Asociace má v kauze jako poškozená strana přístup k policejnímu spisu. Do médií v nedávných dnech unikly části odposlechů, v nichž figurují i jména řady funkcionářů z prvoligových klubů. Etická komise zatím s nikým z nich nezahájila řízení.

"Není jednoduché probrat se několika tisíci stran těch spisů. My tady hovoříme, že něco má 1500 stran, to jsou odposlechy. A pak je tam několik dalších tisíc stran záznamů, výpovědí a tak dále, které jsme museli projít, abychom mohli rozhodnout," uvedl Eisenreich.

"Jak se vyjádřil předseda FAČR (Petr Fousek), je to podobné vředu, který se rozřízl a teď z něj teče hnis. Toho hnisu je opravdu hodně. Je těžké se tím probírat. Protože je toho velké množství, sejdeme se hned příští týden 28. prosince, kdy budeme řešit další větev Berbrovy úplatkářské aféry," dodal Eisenreich.

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil z ČFL do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Etická komise FAČR může rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.