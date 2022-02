Ester je výjimečná už od minulé olympiády, ocenila Ledeckou Sáblíková

Peking - Mezi gratulanty k dalšímu olympijskému zlatu Ester Ledecké se zařadila i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která stejně jako hvězdná snowboardistka a lyžařka triumfovala pod pěti kruhy již třikrát. Vítat Ledeckou mezi trojnásobnými šampionkami prý ale nemusí, její mladší krajanka totiž už na předchozích hrách v Pchjongčchangu dokázala svou výjimečnost.

"Dnešní výkon Ester byl naprosto stoprocentní a skvělý. Byla neuvěřitelně koncentrovaná, věděla, pro co si jde. Navíc obhajovala a to je kolikrát těžší, než vyhrát poprvé," uvedla Sáblíková, která také dokázala získat zlaté medaile na dvou po sobě jdoucích olympijských hrách.

Šestadvacetiletá Ledecká v roce 2018 v Koreji ovládla závod snowboardistek a pak senzačně triumfovala mezi lyžařkami, když ovládla superobří slalom. "Proto nevím, zda bych jí měla něco říct na uvítanou. Protože ona tím, co předvedla v roce 2018 na olympiádě, tak si svoji výjimečnost vyzdobila už tam," podotkla Sáblíková.

Hvězda dlouhých tratí, jež v Pekingu obsadila čtvrté místo v závodu na 3000 metrů a ve čtvrtek ji čeká oblíbená pětka, se před svojí krajankou pomyslně uklonila. "Protože to, co dokázala dnes a před čtyřmi lety, je opravdu životní příběh a je to něco neskutečného pro nás všechny," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

Sáblíková Ledecké popřála, aby si svoji výjimečnost uchovala i do budoucna. "Aby ji ta chuť vydržela co nejvíce, Právě tím je ona výjimečná. To, co dělá, dělá s obrovskou vervou, s láskou a tím je tím, kdo je," dodala Sáblíková obdivně.