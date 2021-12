ESPN: Hokejisté z NHL nebudou kvůli koronaviru hrát na ZOH v Pekingu

New York - Na únorových olympijských hrách v Pekingu nebudou hrát hokejisté působící v NHL. Podle několika zdrojů televize ESPN se na tom kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron dohodlo vedení soutěže s hráčskou unií NHLPA. Oficiální oznámení by mělo být zveřejněno do 24 hodin.

Hvězdy nejlepší hokejové ligy světa se tak pod pěti kruhy nepředstaví podruhé za sebou. Poté, co hráči NHL startovali na olympijských hrách pravidelně počínaje "Turnajem století" v Naganu 1998, nehráli už v roce 2018 v Pchjongčchangu.

Na turnaji v Pekingu 9. až 20. února tak budu hráči převážně z evropských lig a nižších severoamerických soutěží. O start pod pěti kruhy v českém výběru přijdou například pětinásobný vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu, mistr světa z roku 2010 Jakub Voráček z Columbusu či dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay Ondřej Palát. Tuto trojici zástupci Českého hokeje už v září nahlásili jako jisté účastníky ZOH kvůli mediálním aktivitám. Dalo se očekávat, že u hokejových velmocí by většinu olympijského výběru tvořili právě hráči z NHL.

Vedení NHL se sice s hráčskou asociací NHLPA a mezinárodní federací IIHF definitivně dohodlo na účasti svých hráčů na ZOH 2022 a 2026 letos v září, kvůli rostoucím počtům nakažených ale nakonec hráči ze zámořské ligy v Pekingu nebudou. K dnešku musela liga kvůli koronaviru odložit už 50 zápasů a očekává se, že využije původně plánovanou olympijskou přestávku k dohrání těchto duelů.

K neochotě vyslat hokejisty NHL do Pekingu mohly přispět také nedávné zprávy o tom, že případně nakaženým hráčům bude v Číně hrozit až pětitýdenní karanténa.

NHL měla právo bez hrozby sankcí odříct účast svých hráčů na ZOH do 10. ledna.