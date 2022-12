ERÚ umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech

Praha - Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dnes schválila novelu vyhlášky, která od přelomu roku umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Elektřinu vyrobenou například fotovoltaickou elektrárnou tak bude možné rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti. ČTK o tom dnes informoval ERÚ v tiskové zprávě.

Vyhláška podle úřadu pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy. Dosud totiž legislativa neumožňovala sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivé domácnosti.

"Tyto komplikace byly důvodem, proč decentrální zdroje v podmínkách bytových domů dosud fungovaly jen zřídka – na rozdíl od rodinných domů, kde vidíme rozvoj domácích elektráren nejen v posledním roce. Novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je naším legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek," řekl dnes předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Vyhláška podle úřadu umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou prodávány také přebytky v domě nespotřebované elektřiny z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele.

Tento systém by podle ERÚ měl umožnit také přístup jen pro ty domácnosti, který o něj projevily zájem. "Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje domem jako celkem," uvedl úřad. Vyrobená elektřina se bude rozdělovat podle takzvaného alokačního klíče.

Sdružení českých a moravských bytových družstev (SČMBD) změny uvítalo. "Očekáváme, že dotčené orgány v návaznosti na nová pravidla zareagují nabídkou cílené dotační podpory, která bude ještě výrazněji motivovat uživatele a vlastníky bytových domů k realizaci těchto 'nových' technologií," sdělil dnes za sdružení Martin Hanák.

V budoucnu by se podle ERÚ měla vyhláška doplnit o navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje do 50 kilowattů bez nutnosti opatřit si licenci. Změny ještě musí schválit zákonodárci.

Podle Unie komunitní energetiky by účinnost této úpravy měla začít přibližně v březnu příštího roku. "Doporučujeme do té doby výrobnu nepřipojovat, pokud je to možné. Vyhnete se procesu vyřizování licence, a hlavně vykazování výroby operátorovi trhu s elektřinou. Část projektu ale můžete řešit předem, například plánování prací, smlouvu o připojení nebo zisk podpory od členů SVJ," uvedla unie.

Schválená vyhláška doplňuje novelu energetického zákona, která má podle ministerstva průmyslu a obchodu umožnit rozvoj takzvané komunitní energetiky. Ta má pomoci domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů a následně ji sdílet.