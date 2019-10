Eric Clapton v květnu 2020 odstartuje v Praze evropské turné

Praha - Britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton 29. května 2020 vystoupí v pražské O2 areně, kde zároveň odstartuje měsíční evropské letní turné. V metropoli zahraje po sedmi letech. Poté Claptona čeká dalších 14 zastávek, turné zakončí na konci června v Moskvě. ČTK o tom za pořadatele informovala Martina Kučerová.

Clapton s sebou přiveze i své dlouholeté spolupracovníky, Nathana Easta (basová kytara), Paula Carracka (klávesy), Chrise Staintona (klávesy), Doyla Bramhalla II (kytara), a vokalistky Sharon Whiteovou a Katie Kissoonovou.

Čtyřiasedmdesátiletý hudebník je mimo jiné členem Rokenrolové síně slávy, držitel 18 cen Grammy včetně ceny za celoživotní dílo nebo Řádu britského impéria. Prestižní hudební magazín Rolling Stone zařadil Erica Claptona v roce 2003 na čtvrté místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob. Před ním skončili jen Jimi Hendrix, Duane Allman a B. B. King. Claptonův akustický koncert v rámci série hudební stanice MTV Unplugged z roku 1992 se stal jedním z nejsledovanějších televizních koncertů a dodnes patří k nejznámějším počinům tohoto britského interpreta.

Umělec přezdívaný kvůli svému stylu hry Slowhand (pomalá ruka) vydal své poslední studiové album I Still Do v roce 2016, o dva roky později překvapil své příznivce kolekcí převzatých vánočních písní Happy Xmas.

V roce 2013 zahrál Clapton v pražské O2 areně převážně starší hity. V zaplněné hale jeho vystoupení podle pořadatelů sledovalo 14.000 diváků. Clapton sice v té době vydal album Old Sock, ale na koncertu zazněly spíše nejslavnější nahrávky jeho dlouholeté kariéry. Své vystoupení představitel bílého blues, který působil u formací Yardbirds, Cream či Blind Faith, rozdělil na na úvodní a závěrečnou část hranou na elektrickou kytaru s kapelou za zády, mezi které vložil akustický blok. Během něho se posluchači dočkali i coververze hitu Layla, s jejíž elektronickou verzí Clapton se svou tehdejší skupinou Derek and the Dominoes zabodoval v hitparádách již v 70. letech. Před dvaceti lety za ni získal Grammy za nejlepší rockovou píseň.