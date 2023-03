Erdogan zřejmě oznámí další postup Turecka ohledně finského vstupu do NATO

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude dnes v Ankaře jednat s finským prezidentem Saulim Niinistöem a očekává se, že oznámí další postup Turecka ohledně finské žádosti o vstup do Severoatlantické aliance. Finsko čeká na její předložení do tureckého parlamentu, který musí o vstupu severské země do NATO hlasovat. Na schválení své žádosti čeká také Švédsko, k jehož přijetí do aliance má však Ankara stále mnoho připomínek.

Finský prezident je v Turecku od čtvrtka. Při návštěvě oblastí na jihovýchodě země, které na začátku února zasáhlo ničivé zemětřesení, vyjádřil naději, že Erdogan dnes oznámí začátek ratifikace finské žádosti. "Podle mého názoru jsme splnili vše, co bylo zapotřebí. Nyní už jen čekáme na ratifikaci," citovala turecká média Niinistöa. Tento týden finský prezident sdělil, že ho Erdogan pozval do Ankary, aby ho informoval o dalším tureckém postupu.

Samotný Erdogan naznačil, že žádost předloží parlamentu. Tento týden uvedl, že bude jednat s finským prezidentem a pak splní sliby, které dal této severské zemi.

Finsko usiluje o vstup do NATO společně se Švédskem. Vůči Stockholmu má však Ankara stále řadu výhrad. Podle Turecka švédské úřady stále nepotírají dostatečným způsobem aktivity organizací, které Ankara považuje za teroristické. Jedná se například o Stranu kurdských pracujících (PKK) či kurdské milice YPG působící na severu Sýrie. Turecku se ani nelíbí demonstrace aktivistů proti islámu, které vnímá jako šíření nenávisti. Švédsko tyto manifestace, včetně pálení posvátné knihy korán, obhajuje svobodou projevu.

Vstup severských zemí do Severoatlantické aliance musí schválit parlamenty všech členských zemí. Vedle Turecka tak stále neučinilo i Maďarsko.