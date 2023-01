Erdogan naznačil přednostní schválení členství Finska v NATO, bez Švédska

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas se začleněním Finska do NATO zvlášť, bez ohledu na Švédsko, s nímž má Turecko stále napjatější vztahy mimo jiné kvůli údajnému poskytování švédského útočiště kurdským radikálům. Obě severské země přitom podaly přihlášku do aliance současně loni v červnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

"Možná vyšleme Finsku odlišný vzkaz a Švédsko bude šokováno, až náš vzkaz uvidí. Ale Finsko nesmí udělat stejnou chybu jako Švédsko," řekl Erdogan podle agentury Reuters v dnešním televizním vyjádření.

Jakékoli rozšíření NATO musí schválit všichni jeho členové. Vstup dvojice severských států dosud neratifikovaly Turecko a Maďarsko. Finští představitelé už před několika dny uvedli, že by mohli usilovat o vstup do aliance i bez Švédska, které je častěji terčem turecké kritiky.

Turecko tvrdí, že zvláště Švédsko poskytuje útočiště radikálům ze zakázané Kurdské strany pracujících (PKK). "Dali jsme Švédsku seznam 120 osob a řekli jsme jim, aby tyto teroristy ve své zemi vydali. Pokud je nevydáte, je nám líto," řekl dnes Erdogan s poukazem na dohodu Turecka se Švédskem a Finskem o podmínkách vstupu do NATO.

Turecko minulý týden zrušilo únorové rozhovory se Švédskem a Finskem poté, co krajně pravicový politik při protestu ve Stockholmu spálil kopii koránu.