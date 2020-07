Epsteinova přítelkyně odmítla, že se podílela na jeho zločinech

New York - Někdejší dlouholetá přítelkyně zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová dnes před soudem v New Yorku popřela obvinění prokurátorů, že by se podílela na Epsteinových údajných sexuálních zločinech. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž soudce stanovil začátek jejího procesu na polovinu července příštího roku.

Osmapadesátiletou Maxwellovou zadrželi agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) 2. července v jejím domě ve státu New Hampshire. Podle prokuratury mimo jiné přilákala k Epsteinovi nejméně tři dívky, které pak finančník mezi lety 1994 a 1997 sexuálně zneužíval. Nejmladší z nich bylo 14 let. Obžaloba rovněž tvrdí, že v některých případech přihlížela finančníkovým sexuálním zločinům a že lhala policii v roce 2016 při vyšetřování Epsteinova násilnického chování vůči ženám a dívkám.

Epstein spáchal sebevraždu ve vězení loni v srpnu, nedlouho poté, co byl zatčen kvůli podezřením ze sexuálních zločinů. Jeho smrt vzbudila vlnu kontroverzí, podle ministerstva spravedlnosti k ní došlo v důsledku "dokonalé změti různých selhání". Ohledně finančníkova úmrtí se na internetu rovněž šíří řada konspiračních teorií. Jeho případ je totiž ostře sledovaný mimo jiné kvůli Epsteinovým vazbám na řadu vlivných osobností včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho předchůdce Billa Clintona či britského prince Andrewa.

Právníci Maxwelové dnes před soudem uvedli, že média jejich klientku neprávem zaměňují za Epsteina, ačkoli s ním nepřišla přes deset posledních let do kontaktu. Nikdy podle nich také nečelila žádným obviněním a vždy popírala, že by se dopustila zločinů, jež jí přisuzuje prokuratura. Zároveň poznamenali, že Maxwellová má právo na presumpci neviny.