Epidemiolog: Uzavření škol v Česku může ohrozit životy seniorů

Praha - Uzavření škol v Česku, zavedené ode dneška jako opatření proti šíření nového koronaviru, může podle odborníka paradoxně ohrozit životy seniorů, kteří jsou nákazou nejvíc ohroženi. Děti totiž mohou být nakaženy, ale bez příznaků nemoci, a nakazí pak prarodiče, kteří je budou hlídat. ČTK to dnes řekl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Lidé by proto měli podle něj seniory chránit před nákazou a zbytečně nechodit do jejich blízkosti, i když na sobě necítí žádné příznaky nemoci, jako je horečka, bolest svalů nebo dušnost.

"V tom nejklíčovějším a nejrizikovějším období je důležité, aby si senioři zachovali takovou tu bezpečnou zónu. To znamená, aby do jejich blízkosti zbytečně nešli lidé ve středním a mladším věku a děti. Aby k seniorům nevstupovali do bezprostřední vzdálenosti na několik metrů - dva, tři - a aby jejich styk byl bezkontaktní," doporučil epidemiolog.

Nový koronavirus, šířící se ve světě, je podle Maďara velmi nakažlivý. Je proto podle něj opodstatněné vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že by se koronavirem mohla nakazit většina obyvatel. Je tak podle něj nezbytné, chránit chronicky nemocné a hlavně seniory, u kterých může kvůli křehkému zdraví vyvolat nemoc COVID-19 způsobovaná koronavirem vážné zdravotní problémy. "Že se promoří zbytek populace, je v pořádku. Většina se promoří, aniž by vůbec věděla, že tu nemoc vůbec má," dodal.

Právě kvůli tomu, že mladší lidé a děti nemusí ani po nákaze koronavirem pociťovat příznaky nemoci, může znamenat nynější uzavření škol riziko pro seniory. Rodiče mohou mít problémy se zvládáním hlídání dětí a prarodiče jim budou chtít s péčí o děti pomoci. "Nechceme, aby vnoučata byla v úzkém kontaktu s prarodiči a rodiče je tam chodili navštěvovat zvenku. Virus se tam tak může dostat. Rodičům nemusí být vůbec nic, ani dětem, vnoučatům, a najednou babička nebo dědeček dostanou oboustranný těžký zápal plic, a budou bojovat o život," řekl Maďar.

V Číně, odkud se loni v prosinci nový typ koronaviru začal šířit, se už nyní šíření viru podle tamních úřadů zpomaluje. "Uvidíme, jestli je to udržitelný pokles, jestli se to nezhorší zase, až půjdou lidé do práce a děti do školy," uvedl Maďar.

V Česku je nyní 75 nakažených novým koronavirem, od dnešního rána přibylo 12 pacientů. První případy nákazy koronavirem byly v ČR potvrzeny 1. března. Testováno bylo podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví zatím 1358 lidí. Nejvíce nakažených je v Praze. Stát kvůli šíření koronaviru od úterních 18:00 zakázal akce s počtem účastníků nad 100 a ode dneška zrušil výuku na všech školách v Česku s výjimkou mateřských.