Epidemiolog Fauci ostře kritizuje přístup Bílého domu k pandemii

Washington - Spojené státy jsou teď ve špatné epidemické situaci a pokud rychle nezmění přístup, čeká je těžká zima. V rozhovoru s listem The Washington Post to řekl přední americký epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci, který nezvykle ostře kritizoval i kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ten v posledních dnech tvrdí, že Spojené státy mají to nejhorší z pandemie za sebou, ačkoliv země na mnoha místech registruje nevídané denní přírůstky infikovaných.

"Čeká nás mnoho trápení. Není to dobrá situace," řekl Fauci a dodal, že po rychlém nárůstu počtu nově infikovaných bude za několik týdnů následovat i rostoucí počet zemřelých s covidem-19. "Jak vstupujeme do podzimu a zimy a lidé se scházejí ve vnitřních prostorách, okolnosti nám nepřejí. Ani by nešlo být v horší pozici," dodal epidemiolog.

Jeho výroky přitom kontrastují s Trumpovým přístupem z posledních dní. Prezident na mítincích s voliči tvrdí, že pandemie bude brzy v USA minulostí. Kritizuje lékaře, kteří s nákazou bojují, i média, a to kvůli tomu, že podle něj o šíření nákazy příliš mnoho informují. Podle průzkumů většina Američanů Trumpovi v boji s nákazou nedůvěřuje.

Fauci vystupoval na jaře téměř denně po prezidentově boku a informoval veřejnost na tiskových brífincích o vývoji šíření nákazy v USA. Stal se tak známou postavou, ačkoli v pozici předního odborníka na infekční nemoci amerického státního aparátu působí už několik desetiletí. V názorech se s prezidentem často neshodoval, pravidelně s ním ale komunikoval a na veřejnosti jej otevřeně nekritizoval.

Nyní Fauci řekl, že se s prezidentem neviděl od začátku října, kdy se Trump sám zotavoval z covidu-19. "Z ničeho nic se jim nelíbilo, co (o pandemii) říkáme, protože to už dál nechtěli dělat," vysvětlil Fauci uhasínající komunikaci s politickými činiteli v Bílém domě. "Potřebovali mít sdělení od lékaře, které v podstatě souznělo s tím, co sami říkají," dodal.

Expert kritizoval i dalšího člena Trumpova krizového štábu Scotta Atlase, který je sice lékař, ale specializuje se na neuroradiologii. "S tím člověkem mám opravdu problémy," řekl Fauci. "Je to chytrý člověk, který mluví o věcech, pro něž podle mě nemá pochopení, znalosti ani zkušenosti," dodal.

Atlas je podle Fauciho jedním z hlavních strůjců nynější strategie Bílého domu, kterou je nechat virus v podstatě volně šířit mezi mladšími a zdravějšími lidmi a chránit jen zranitelné. Tím je totiž možné udržet v chodu ekonomiku, jejíž dobrý stav je hlavním Trumpovým předvolebním trumfem. Fauci ale ocenil personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse za to, že v rozhovoru s televizí CNN minulý víkend otevřeně řekl, že se Bílý dům nebude vývoj pandemie snažit kontrolovat. "Klobouk dolů za to, že tuto strategii přiznal," řekl Fauci.

Fauci se pak vyjádřil jen několik dní před volbami i k přístupu Trumpova soka Joea Bidena. Jeho kampaň podle něj "brala situaci vážně z perspektivy veřejného zdraví, zatímco Trump podle něj zaujal jiný přístup, který se soustředí na perspektivu ekonomiky a rušení restrikcí. Tento Fauciho výrok si vysloužil kritickou reakci Bílého domu, podle nějž epidemiolog začal hrát politické hry jen několik dní před volbami.

"Doktor Fauci má jako člen krizového štábu povinnost prosazovat změnu strategie, ale to nedělá. Místo toho se rozhodl kritizovat prezidenta v médiích a zveřejnit své politické preference tím, že velebí prezidentovy soupeře," řekl mluvčí Bílého domu Judd Deere.