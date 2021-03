Epidemie v ČR dál zpomaluje, intervaly mezi očkováním budou delší

Praha - Česko zřejmě prodlouží interval mezi první a druhou dávkou vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a Moderna. Rada vlády pro zdravotní rizika dnes podpořila, aby nově registrovaným zájemcům o očkování byla druhá dávka aplikována po 42 dnech namísto dosavadních tří, respektive čtyř týdnů. Denní počty nově odhalených případů koronaviru v Česku nadále klesají. Pondělních 6865 případů byl nejnižší nárůst za všední den od půlky prosince. Německo dnes přesto prodloužilo stálou ostrahu hranic s Českou republikou o dalších 14 dní.

Prodloužení intervalu mezi oběma dávkami vakcíny, se kterým dnes souhlasila Rada vlády pro zdravotní rizika, už dříve avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Z odborného pohledu je to zcela v pořádku, není třeba mít žádné obavy. Nám všem ale tato změna umožní ochránit více lidí v kratší době," uvedlo ministerstvo.

Dosud se očkovalo druhou dávkou vakcín od Pfizer/BioNTech po 21 a Moderny po 28 dnech. U látky AstraZeneca nadále zůstává druhý termín po dvanácti týdnech.

Celkem bylo v Česku zatím proti covidu-19 naočkováno 1,13 milionu osob, z toho téměř 445.000 dostalo obě potřebné dávky. Více než 85 procent podaných dávek připadá právě na vakcíny od firem Moderna a Pfizer.

Očkování dostávají přednostně senioři, zdravotníci, učitelé či lidé s chronickým onemocněním. Proti covidu-19 je očkováno i přes 33.000 zaměstnanců z kritické infrastruktury, krizových štábů a integrovaného záchranného systému. Dalších 1850 se registrovalo k očkování v pondělí, kdy se mohli začít přihlašovat přes web. Vyplývá to z tiskové zprávy na webu ministerstva zdravotnictví. Celkově je v Česku k očkování nyní zaregistrováno téměř 1,9 milionu osob.

Kromě očkování by se zvládáním epidemie onemocnění covid-19 měl pomoci i lék americké společnosti Regeneron, který dnes dopoledne dostaly pražské fakultní nemocnice. Ve třech dodávkách v březnu, dubnu a květnu má přijít 12.000 dávek, rozdělí se do dalších nemocnic. "Hlavním smyslem je ochránit nejrizikovější pacienty před těžkým průběhem nemoci covid-19 a tím zmírnit současný enormní tlak na přetížené nemocnice," uvedl Miloslav Ludvík, ředitel motolské nemocnice, která bude koordinovat rozdělování léku do nemocnic v Čechách. Pro Moravu bude takto fungovat FN Brno.

Šíření epidemie onemocnění covid-19 v Česku zpomaluje. V pondělí testy odhalily 6865 pozitivních, nejméně ve všední den od 14. prosince. Oproti předchozímu pondělí to bylo zhruba o 1400 méně.

Mezi nemocné patří i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Infekci novým koronavirem jí v pondělí potvrdil test. Maláčová dnes natwitteruuvedla, že má mírné příznaky onemocnění a minimálně 14 dní bude v izolaci.

V nemocnicích bylo v pondělí 7624 pacientů s covidem, ve vážném stavu bylo 1723 z nich. Počet hospitalizovaných v mezitýdenním srovnání klesl téměř o 1400 pacientů. Díky tomu dnes mohly nemocnice v Pardubickém kraji odvolat stav hromadného postižení osob, který vyhlásily počátkem března kvůli přeplněnosti. Zátěž nemocnic v kraji v současnosti klesá a zvolna se snižuje počet nově hospitalizovaných, uvedl dnes mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Přestože denní počty nově odhalených případů koronaviru v Česku klesají, oznámil dnes německý ministr vnitra Horst Seehofer další prodloužení kontrol na hranicích s Českou republikou, a to o dva týdny. "Situace v Česku ještě není stabilní," zdůvodnil rozhodnutí Seehofer. Kontroly na pomezí Česka s německými spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko tak potrvají nejméně do 14. dubna.