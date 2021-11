Epidemie dál zrychluje, testování ve školách se rozšíří na 31 okresů

Praha - Epidemie koronaviru v Česku dál zrychluje, v neděli přibylo 2749 potvrzených případů covidu. Je to nejvyšší nedělní nárůst od poloviny března a zároveň téměř o tisíc nakažených víc než před týdnem. V nemocnicích je s koronavirem poprvé od května více než 1500 lidí. Vláda dnes ráno rozhodla, že příští týden se povinné testování ve školách rozšíří o dalších 23 okresů včetně Prahy, celkem se tak žáci a studenti budou testovat v 31 okresech. Ode dneška také platí přísnější opatření, hospodští a restauratéři musí kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů, zkrátila se doba platnosti testů a také se výrazně omezil okruh lidí s nárokem na bezplatný preventivní test na covid.

V mezitýdenním srovnání se počty nově nakažených zvýšily v každém dni uplynulého týdne. Laboratoře v něm odhalily dohromady zhruba 34.300 případů koronaviru. O týden dříve jich bylo kolem 21.500 a například v prvních sedmi říjnových dnech přes 5600. Oproti září stoupl v říjnu počet nakažených o 60.000 na téměř 73.100. V meziročním srovnání odhalily laboratoře ale třiapůlkrát méně nakažených koronavirem než loni v říjnu.

Roste také počet zemřelých s koronavirem. Za uplynulý týden jich ministerstvo eviduje 126, více než za první tři říjnové týdny dohromady. Údaje z posledních dní pravděpodobně při dalších aktualizacích ještě vzrostou. Od začátku epidemie zemřelo v Česku s covidem-19 celkem 30.775 lidí.

Na 100.000 obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 321 nakažených, takzvané incidenční číslo se tak od neděle zvýšilo o devět. Ve třech českých krajích je momentálně vyšší než 400. Nejhorší situace je v Olomouckém kraji, kde připadá na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní 449 nakažených. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 448 a Jihomoravský kraj s incidencí 420.

Jedním z opatření proti šíření infekce je testování neočkovaných žáků, do kterého se dnes zapojily školy v osmi regionech s nejhorší epidemickou situací. Příští týden se povinné testování na koronavirus ve školách rozšíří o dalších 23 okresů včetně Prahy, rozhodla dnes vláda. Hasiči k tomu v týdnu rozvezou 575.000 antigenních testů. Se zavedením plošného testování ministerstvo zdravotnictví nepočítá, řekl po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) jeho předseda a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Hranici pro povinné testování je více než 300 nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní v okrese.

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by ale o lokálním testování ve školách mělo ministerstvo zdravotnictví rozhodovat podle predikcí vývoje epidemie, nikoli podle týden starých dat o počtu nakažených. Plaga to dnes řekl ČTK. Ministerstvo zdravotnictví kritizoval za to, že nemá jasnou strategii pro fungování škol. Do konce roku podle něj ministerstvo zdravotnictví nechce pro školy ani přiobjednat žádné další testy.

Dnes se testovali žáci například v Přerově, na osmi přerovských základních školách bylo při plošném antigenním testování zachyceno 60 pozitivních případů covidu-19. Nejvíce případů, 18, prokázaly antigenní testy v ZŠ Svisle, o dva případy méně registrují ZŠ Trávník, řekla ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Podle ředitelky ZŠ Trávník Kamily Burianové tak vysoký počet překvapil vedení školy i žáky, kteří do školy přišli bez jakýchkoliv příznaků.

Zhoršující epidemickou situací se dnes zabýval ÚKŠ. Policisté a hygienici budou v souvislosti se zpřísněnými opatřeními častěji provádět kontroly, uvedl po jednání Hamáček. Hospodští a restauratéři to, že ode dneška musí kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů většinou kritizují. Například provozovatelé v Plzni označili dnešní den za katastrofu. Tržby se v deseti oslovených místech poblíž centra snížily až o 70 procent, pivnice u náměstí hlásí úbytek o 50 procent. Pokud lidem hospody v příštích dnech nezačnou chybět, budou muset zavřít, řekli ČTK zástupci některých provozoven. Zástupci iniciativy Chcípl PES, která se později změnila na politické hnutí Otevřeme Česko, dnes uvedli, že zhruba 400 restaurací kontroly dodržovat nebude.

Ode dneška se také zkrátila doba platnosti testů. Negativní výsledek antigenního testu nově platí 24 hodin místo dosavadních tří dnů. U přesnějších PCR testů se platnost zkrátila z týdne na 72 hodin. Výrazně se omezuje rovněž okruh lidí, kteří mají nárok na preventivní test hrazený z veřejného pojištění. Ode dneška si testy sami platí lidé, kteří jsou starší 18 let a zároveň nejsou očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny nebo nemají potvrzení lékaře, že se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou. Z dat ministerstva zdravotnictví podle výpočtu ČTK vyplývá, že jde asi o 2,7 milionu lidí, tedy méně než čtvrtinu populace.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se rozhodla část nemocnic v zemi zakázat návštěvy. Ode dneška se návštěvám uzavřela například všechna lůžková oddělení nemocnice Na Homolce v Praze. Od konce října platí zákaz návštěv i ve Fakultní Thomayerově nemocnici a na některých klinikách Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V Pardubickém kraji po nemocnicích akutní péče přikročil k zákazu návštěv například odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc dnes uvedla, že od pondělí 8. listopadu zruší plánované ambulantní kontroly svých pacientů, aby mohla soustředit síly na péči o lidi s nemocí covid-19.

Česká republika se podle Hamáčka příští týden pravděpodobně dostane na německý seznam epidemicky vysoce rizikových zemí. "To bude znamenat změny pro naše občany cestující do Německa. Budou tam nové povinnosti, což má na starosti ministerstvo zahraničí, které detailní informace zveřejní na svých internetových stránkách," řekl Hamáček. Nové epidemické hodnocení Česka bude znamenat komplikaci především pro neočkované. Cestování se ale zkomplikuje i očkovaným, pokud do Německa přijedou s dětmi mladšími 12 let, pro něž vakcína zatím dostupná není.