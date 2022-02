Epidemie dál slábne, v pondělí přibylo 13.461 nákaz

Praha - Epidemie koronaviru v Česku dál slábne, v pondělí testy odhalily 13.461 nově nakažených. V mezitýdenním srovnání je to asi o 6000 méně a zároveň je to nejnižší denní nárůst nově pozitivních v pracovní den od poloviny ledna. Zhruba o třetinu na 2511 případů klesl i počet podezření na opakovanou nákazu novým typem koronaviru. Incidenční číslo je nejníže od 17. ledna, na 100.000 obyvatel nyní připadá 939 nových případů za poslední týden. V mezitýdenním srovnání klesá i zátěž nemocnic, v pondělí vyžadovalo nemocniční péči téměř 3500 nakažených, asi o 800 méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Kromě nově nakažených ale ubývá od začátku února v mezitýdenním srovnání i testovaných na koronavirus. V pondělí laboratoře provedly zhruba 58.000 testů, o týden dříve jich bylo 119.000. Pozitivita stoupla u všech typů testů. U lidí testovaných kvůli kontaktu s nakaženým pozitivita testů vzrostla na 24 procent, mezi testovanými kvůli příznakům se podíl pozitivních výsledků v mezitýdenním srovnání také zvýšil, dosáhl 37 procent a v případě preventivních testů pozitivita stoupla na téměř 16 procent.

V nemocnicích ministerstvo zdravotnictví evidovalo v pondělí 3458 pacientů s prokázaným onemocněním covid-19, 210 z nich bylo v těžkém stavu. Před týdnem bylo hospitalizovaných asi o 800 méně, oproti neděli ale jejich počet o 144 stoupl.

Sedmidenní incidence je s hodnotou 939 nejnižší od 17. ledna. Minulé pondělí připadalo na 100.000 obyvatel za předchozích sedm dní 1393 nově nakažených, v neděli to bylo 995. Nejrozšířenější zůstává koronavirus v Jihomoravském kraji, kde dosahuje incidenční číslo 1130. Vyšší než 1000 je incidence ještě v Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší incidence je nadále v Karlovarském kraji, kde v přepočtu na 100.000 obyvatel připadá 714 nově odhalených případů nákazy za poslední týden.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se v ČR novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 3,52 milionu lidí, zemřelo 38.335 z nich.

Vláda omezení kvůli epidemii postupně ruší, protože převládající koronavirová varianta omikron má u většiny lidí mírný průběh a neznamená zátěž pro nemocnice. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pátek oznámil, že chce nejpozději 1. dubna uvolnit téměř všechna protikoronavirová opatření.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Jihomoravský 1130 Plzeňský 1096 Moravskoslezský 1022 Praha 940 Olomoucký 928 Zlínský 923 Královéhradecký 896 Pardubický 889 Vysočina 887 Ústecký 882 Jihočeský 879 Středočeský 860 Liberecký 794 Karlovarský 714

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví