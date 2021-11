Epidemie covidu opět zrychlila, hromadné akce budou možná jen s PCR testem

Praha - Epidemie koronaviru v Česku opět výrazně zrychlila. V úterý přibylo 9902 potvrzených případů, což je téměř o 60 procent víc než před týdnem. Je to nejvyšší nárůst od 23. března. V nemocnicích je s covidem více než 2000 lidí. Plánovanou péči kvůli tomu začínají omezovat nemocnice v Moravskoslezském kraji, jinde to nevylučují. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zvažuje úpravy protiepidemických opatření pro hromadné akce. Z testů pro prokázání bezinfekčnosti by se například na akcích pro velký počet lidí mohly uznávat jen PCR testy, nikoliv testy antigenní.

Počet hospitalizovaných je momentálně nejvyšší od 7. května. V těžkém stavu je 288 pacientů. Zhruba čtvrtina lidí, kteří jsou s covidem v Česku v nemocnici, je v Moravskoslezském kraji. Některým tamním nemocnicím začíná chybět personál. Plánované operace začne od pátku omezovat Městská nemocnice Ostrava, od pondělí nemocnice ve Frýdku-Místku a kolem 50 plánovaných operací zrušila také nemocnice v Ostravě-Vítkovicích, patřící do skupiny Agel.

Nemocnice v jiných regionech Česka začínají například zřizovat nebo rozšiřovat covidová oddělení, zakazují také návštěvy. Až do odvolání jsou zakázané návštěvy osob hospitalizovaných na akutních odděleních i v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), což se týká i prezidenta Miloše Zemana, který je hospitalizován na klinice intenzivní medicíny. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ČTK potvrdila, že zákaz návštěv se dotkne i hlavy státu, protože pravidla platí pro všechny pacienty.

Případné úpravy protiepidemických opatření projedná ve čtvrtek centrální řídící tým složený ze zástupců ministerstva a armády pod vedením hlavní hygieničky. "Řešíme otázku určité úpravy režimového opatření hromadných akcí. Teď ještě nechci říkat konkrétně, jak by to mělo vypadat," uvedl ministr. Zmínil, že o zpřísnění se diskutuje také v případě nošení ochrany dýchacích cest. Nyní je povinný respirátor ve veřejných vnitřních prostorech a na pracovištích, pokud jsou u sebe lidé blíž než 1,5 metru. Například při výuce je ale děti nosit nemusí. V restauracích jsou povinné, pokud lidé nekonzumují.

Asociace krajů ČR v úterý navrhla, aby stát poskytl každému kraji dostatečný počet testů pro testování ve školách, které by každý region okamžitě využil v případě nárůstu případů. Podle Vojtěcha se o návrhu bude debatovat. "Testování antigenními testy tak, jak je stanovisko odborného aparátu ministerstva, v tuto chvíli není úplně doporučovanou variantou," řekl.

Vojtěch znovu zdůraznil, že zásadní pro zvládnutí epidemie je očkování. Dokončenou vakcinaci má v ČR 68,8 procenta dospělých, zájem v posledních týdnech roste. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne dosud neočkovaným lidem nad 65 let, kteří si nechají vakcínu proti covidu aplikovat, příspěvek 500 korun na nákup vitaminů a potravinových doplňků v lékárně. Bude je o tom informovat dopisem či e-mailem v příštích dnech. Ostatní zdravotní pojišťovny se podle vyjádření jejich zástupců pro ČTK nepřipojí.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky je asi 403.000 seniorů nad 65 let, kteří nejsou očkovaní ani nemoc neprodělali. VZP má neočkovaných seniorů mezi klienty 226.000. V současné době je proočkovanost lidí nad 65 let více než 80 procent.

O nastavení provozu v zimní sezoně jedná s ministerstvy zdravotnictví a průmyslu a obchodu Asociace horských středisek. Konkrétní opatření by měla být jasně a včas oznámena. Počítá se ale s tím, že jako u jiných služeb budou skiareály vyžadovat doklad o bezinfekčnosti. Pro očkované by neměla platit téměř žádná omezení. Proti loňskému roku střediska nepočítají s tím, že by omezovala kapacitu lanovek. Minulá zimní sezona trvala kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením pouhých devět dní, navíc mimo hlavní období, kdy ještě v některých skiareálech nebyl sníh.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Olomoucký 572 Moravskoslezský 533 Jihomoravský 530 Jihočeský 455 Zlínský 449 Praha 416 Plzeňský 392 Středočeský 335 Pardubický 307 Vysočina 277 Liberecký 207 Ústecký 198 Královéhradecký 173 Karlovarský 126

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví